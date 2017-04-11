ABD Başkanı Trump, nükleer programı uluslararası krize sebep olan Kuzey Kore'nin "belasını aradığını" söyleyerek, Çin'den Kuzey Kore konusunda destek istedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e, Kuzey Kore sorununu çözerlerse, ABD ile yapacakları ticari anlaşmanın çok daha iyi olacağını açıkladığını" söyledi. "Kuzey Kore belasını arıyor," diye yazan Trump, "Eğer Çin bu konuda yardım etmeye karar verirse, harika olur. Eğer yardım etmezlerse de, biz sorunu onlar olmadan çözeriz," diye ekledi. DHA

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