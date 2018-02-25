Kuzey Kore'den "ABD ile görüşmeye açığız" mesajı

Kuzey Kore'nin ABD ile görüşmelerde bulunmaya istekli olduğu bildirildi.

PyeongChang şehrindeki Kış Olimpiyatları'nın kapanış töreni için Güney Kore'de bulunan Kuzey Koreli General Kim Yong-chol, Devlet Başkanı Moon Jae-in ile bir araya geldi.

Görüşmede, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Washington ile bağları güçlendirme isteğini dile getiren Kim, Kuzey Kore'nin ABD ile görüşmelerde bulunmaya açık olduğunu ifade etti.

Kuzey ve Güney Kore arasındaki olumlu atmosfer, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, yeni yıl konuşmasında, 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'na heyet gönderilebileceğini, bu konuda Seul ile görüşmelere açık olduklarını açıklamasıyla başlamıştı.

Bu diplomatik yakınlaşma neticesinde iki ülke arasında 2016'dan beri kapalı olan iletişim hattı yeniden açılmıştı.

İki ülke heyetlerinin Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) gözetiminde vardığı anlaşma kapsamında olimpiyatlara Kuzey Kore'den 22 sporcunun katılması ve iki ülke sporcularının olimpiyat töreninde aynı bayrak altında yürümesi kararlaştırılmıştı.

Ayrıca, PyeongChang Kış Olimpiyatları'nın 9 Şubat'ta düzenlenen açılış törenine Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong ile ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence de katılmıştı.

Törende Yo-jong, Pence'nin arkasına oturmuş ancak ikili görüşme olmamıştı.