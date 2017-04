Kuzey Kore'den ABD'ye savaş tehdidi

Kuzey Kore'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Kim In Ryong, ABD'nin bölgede gerilimi tırmandırdığını savunarak termonükleer savaşın her an çıkabileceğini söyledi.

Kim, BM'de düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin nükleer denemeleri ve BM Güvenlik Konseyi'nde gelecek hafta gerçekleştirilecek Kuzey Kore konulu toplantıya ilişkin açıklamalar yaptı. ABD'nin Kore yarımadasında gerginliği artırdığını savunan Kim, "ABD, bölgede tehlikeli bir durum yaratıyor. Termonükleer savaş her an çıkabilir." dedi. ABD'ye her türlü karşılık verebileceklerini de savunan Kim, "Kuzey Kore, ABD'nin arzu ettiği her türde savaşa karşılık vermeye hazır." diye konuştu. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Asya turu kapsamında önceki gün Güney Kore ile Kuzey'i birbirinden ayıran Askerden Arındırılmış Bölge'yi (DMZ) ziyaret etmiş ve burada yaptığı açıklamada, Kuzey Kore rejiminin nükleer silahları ve balistik füzeleri bırakmaya yanaşmadığına işaret ederek "ABD'nin stratejik sabır dönemi sona ermiştir." ifadelerini kullanmıştı. "En sert şekilde cevap verilecek" Kim In Ryong, ABD'nin bölgeye askeri güç ve silah göndermeye devam ettiğini de belirterek, bunların kendilerini korkutamayacağını, provakasyonlara en sert biçimde cevap vereceklerini söyledi. Askeri tehditlere karşı silahlanmayı sürdüreceklerini ifade eden Kim, nükleer testlere devam edileceğine ilişkin Başkent Pyongyang'dan açıklama yapıldığını, yeri ve zamanı uygun olunca bunun gerçekleşeceğini kaydetti. Kim, BM Güvenlik Konseyi'nde 28 Nisan'da Kuzey Kore'nin nükleer programına ilişkin özel toplantı düzenlenme kararı alınmasını da eleştirdi. Konsey'in nisan ayı başkanı ABD'nin bu yetkisini "kötüye kullandığını" savunan Kim, ABD'yi "gangster mantığıyla" egemen ülkelere müdahale etmekle suçladı. BMGK'da 28 Nisan'da gerçekleşecek Kuzey Kore toplantısına ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson başkanlık edeceği duyurulmuştu. Toplantıda çok sayıda ülkenin bakan düzeyinde temsil edilmesi bekleniyor. AA

