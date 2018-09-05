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5 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Kuzey Kore'den Kore Savaşı'nı resmi olarak bitirme çağrısı

05 Eylül 2018, Çarşamba 14:13
Kuzey Kore Silahsızlanma ve Barış Enstitüsü Başkanı Kim Yong-kuk, Kore Savaşı'nın resmi olarak sona erdiğini ilan edecek deklarasyonun imzalanması çağrısı yaptı.

Kuzey Kore, Kore Savaşı'nın bitişini resmi olarak ilan edecek bir deklarasyonun imzalanması için ABD ve Güney Kore'ye çağrıda bulundu.

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ta yer alan habere göre, Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığına bağlı Silahsızlanma ve Barış Enstitüsünün Başkanı Kim Yong-kuk, bakanlığın internet sayfasında yayımladığı yazıda, ABD ile karşılıklı güven ilişkisinin tesis edilmesi ve Kore Yarımadası'nda kalıcı barışın sağlanması için taraflar arasında Kore Savaşı'nın resmi olarak sona erdiğini ilan edecek deklarasyonun imzalanması gerektiğini belirtti.

Kim, yazısında, tarafların barış anlaşmasına varmalarının uzun zaman alabileceğini ancak savaşın bitimini ilan eden bir deklarasyonun nükleer silahsızlanma ve barış müzakerelerine zemin oluşturabileceğini savundu.

Kuzey Kore'nin nükleer silahlara sahip olmasının sebebinin ABD'nin Kuzey Kore'ye uyguladığı yaptırım ve izolasyon siyaseti olduğunu ifade eden Kim, savaşın sonunun ilan edilmesiyle barış için gerekli güvenin sağlanabileceğini kaydetti.

Yazı, Güney Kore'den diplomatik bir heyet, Devlet Başkanı Moon Jae-in ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında bu ay içinde yapılacak zirvenin detaylarını görüşmek üzere Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'ı ziyaret etmesinin öncesinde yayımlandı.

Kuzey-Güney yakınlaşması

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 27 Nisan'da iki ülke sınırındaki Panmunjom Ateşkes Köyü'nde bir araya gelmişti. Zirve sonunda yayımlanan ortak açıklamada, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılması ve mevcut ateşkesin kalıcı bir barış anlaşmasına dönüştürülmesi için görüşmelere başlama konusunda anlaşmaya varıldığı duyurulmuştu.

Moon ve Kim, nisan ayında yapılan tarihi zirvenin ardından 26 Mayıs'ta da bir araya gelmiş ve ülkeleri arasındaki barış sürecini ele almıştı. İki liderin eylül ayında, bu yılki üçüncü yüz yüze görüşmeyi yapması planlanıyor. 

AA

Etiketler: Kuzey Kore, ABD, savaş, barış, Güney Kore
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