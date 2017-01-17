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18 OCAK 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 47

Kuzey Kore'den Obama'ya mesaj

17 Ocak 2017, Salı 22:25
Kuzey Kore yönetimi, Başkanlık koltuğunu Trump'a devredecek Obama'ya, Kuzey Kore'nin insan hakları uygulamalarıyla uğraşmayı bırakıp, valizini toplamaya odaklanmasını önerdi.

Kuzey Kore'nin resmi haber ajansı KCNA'da yer alan makalede, ülkeye yönelik ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi (OFAC) tarafından kayda geçirilen ilave yaptırımlar eleştirildi.

Makalede, Obama yönetiminin, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 11 Ocak'ta yayınladığı "Kuzey Kore’deki Ciddi İnsan Hakları İhlalleri veya Sansürü 2. Raporu" doğrultusunda Kuzey Kore'den 7 kişiyi ve 2 kurumu daha yaptırım listesine koyduğu belirtildi.

Yaptırımların, "sayılı günleri kalan" bir yönetimin "son çabaları" ve "düşmanca siyaseti" olarak nitelendirildiği makalede, "Dünyanın en kötü insan hakları istismarcısı durumundayken ABD'nin kimsenin insan haklarıyla ilgili konuşma yetkisi yok." ifadesine yer verildi.

Haberde, "Obama'nın başkalarının insan hakları meseleleriyle uğraşarak zaman kaybetmek yerine Beyaz Saray'da valizini toplamak için hazırlık yapması daha akıllıca olur. Görev süresi boyunca ABD'deki en kötü insan hakları durumunu yaratarak birçok Amerikalıya ve diğerlerine getirdiği talihsizlik ve acının pişmanlığını duysa daha iyi olur." yorumu yer aldı.

ABD yönetimi temmuz ayında Kuzey Kore lideri Kim Jong-u yaptırım listesine eklemişti. Yaptırımların, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın “Kuzey Kore’deki Ciddi İnsan Hakları İhlalleri veya Sansür” başlıklı raporunda adı geçen tüm şahısları ve kurumları kapsadığı belirtilmişti.

Kim'in bireysel yaptırım listesine alınmasını savaş ilan olarak gördüğünü açıklayan Kuzey Kore yönetimi 9 Eylül'de 2016'da şimdiye kadarki en büyük nükleer denemesini yapmıştı. 5,3 büyüklüğünde bir yer sarsıntısını tetikleyen denemenin ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) de tüm uyarılara rağmen nükleer silah ve balistik füze denemelerini sürdüren Kuzey Kore'ye yeni yaptırımlar uygulanmasını içeren karar tasarısını 30 Kasım'da kabul etmişti.

Güney Kore ve Japonya hükümetleri, BMGK'nin yaptırımlarına ek olarak onlarca Kuzey Koreli üst düzey diplomat ve işletmenin ülkeyle finansal anlamda ilişki kurmasını yasaklamıştı.

ABD Hazine Bakanlığı, aralık ayı başında, Kuzey Kore'nin nükleer silah faaliyetlerini destekledikleri gerekçesiyle 16 kuruluş ve 7 kişi hakkında yaptırım kararı almıştı.

AA

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