Kuzey Kore'den tepki çeken 'kıtalararası balistik füze' denemesi

Kuzey Kore Merkez Televizyonu, yerel saatle bugün "Hwasong-15" adlı kıtalararası balistik füzenin fırlatıldığını duyurdu.

"Ülke lideri Kim Jong-un'un emriyle yapılan denemenin başarıyla tamamlandığı" belirtilen haberde, "bu füzenin ABD topraklarını vurabilecek kapasitede olduğu" iddia edildi. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Kuzey Kore'nin bir füze denemesi yaptığını açıklamıştı. Pentagon Sözcüsü Albay Rob Manning, füzenin bin kilometre uçtuktan sonra Japon Denizi'ne, Japonya kara suları içindeki bölgeye düştüğünü söylemişti. Kuzey Kore'nin son füze denemesiyle ilgili gerekli adımları atacakları mesajını veren ABD Başkanı Donald Trump, "Bununla ilgileneceğiz. Bu, ele alıp değerlendireceğimiz bir durum." açıklamasını yapmıştı. Yeni Zelanda, Kuzey Kore'nin füze denemesini kınadı Kuzey Kore'nin balistik füze denemesini kınayan Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters, "Bu füze testleri derin hayal kırıklığına neden oluyor." ifadesini kullandı. Peters, bakanlığının resmi sitesinde yayımlanan açıklamasında, Kuzey Kore'nin son balistik füze denemesini kınadıklarını duyurdu. Kuzey Kore'nin füze denemeleri ile Birleşmiş Milletlerin (BM) aldığı yaptırım kararlarını ihlal ettiğini vurgulayan Bakan Peters, "Bu füze testleri derin hayal kırıklığı oluşturuyor." değerlendirmesini yaptı. AA

Okunma Sayısı: 238

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.