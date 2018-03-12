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13 MART 2018 SALI - YIL: 49

Kuzey Kore ile ilgili Tillerson'dan açıklama

12 Mart 2018, Pazartesi 22:32
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Kuzey Kore ile yapacakları görüşme öncesinde atılması gereken bazı adımlar olduğunu belirterek, Kuzey Kore'den "doğrudan bir geri dönüşüm beklediklerini" söyledi.

Dışişleri Bakanı Tillerson, Afrika ziyareti kapsamında bulunduğu Nijerya'da düzenlenen basın toplantısında Kuzey Kore'ye ilişkin açıklamalar yaptı.

Tillerson, "Görüşmenin yapılacağı yere ve içeriğine dair atılacak bazı adımlarda anlaşmamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'dan gelen daveti kabul etmesinin ardından henüz Kuzey Kore'den konuya dair bir geri dönüşüm almadıklarını kaydeden Tillerson, "Kuzey Kore'den doğrudan bir geri dönüşüm almadık, kendilerinden doğrudan bir geri dönüşüm bekliyoruz." diye konuştu.

Güney Kore Ulusal Güvenlik Danışmanı Chung Eui-Yong, ABD'li yetkililerle görüşmesinin ardından Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'dan gelen daveti kabul ettiğini ve ikilinin en geç mayıs ayı sonunda bir araya geleceğini duyurmuştu.

AA

Etiketler: abd, tillerson, kuzey kore
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