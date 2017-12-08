Kuzey Kore: Nükleer savaş kaçınılmaz

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kore yarımadasında nükleer bir savaşın kaçınılmaz olduğu ifade edildi.

Güney Kore, ABD ile birlikte ortak askerî tatbikat gerçekleştirirken, Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığının yaptığı açıklamada, Kore yarımadasında nükleer bir savaşın kaçınılmaz olduğu belirtildi. Yüzlerce savaş uçağının kullanıldığı beş gün sürecek ABD-Güney Kore ortak askerî tatbikatı devam ederken Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şunlar söylendi: ABD’nin Kore yarım adasında gerçekleştirdiği geniş ölçekli nükleer savaş tatbikatları, uçakların Kore yarım adasında tamamen durmadan kalkış yapmaları ve üst düzey ABD’li siyasetçilerden gelen bir dizi şiddetli savaş söylemleri, Kore yarımadasında bir savaş olması ihtimalini gerçeğe dönüştürmüştür. Artık soru savaşın ne zaman çıkacağıdır.

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