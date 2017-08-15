Kuzey Kore son kararını açıkladı

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, ABD'nin Guam adasına "füze fırlatma" kararını erteledi.

Kriz silah tacirlerine yaradı Kuzey Kore devlet haber ajansı KNCA'nın haberine göre Kim Jong Un, harekete geçmeden önce ABD'nin yaklaşımını bir süre daha izleme kararı aldı. Ajans'ın haberinde, Kim Jong Un'un, ordunun komuta yapısını incelediği ve Guam yakınlarına füze fırlatma planlarını gözden geçirdiği belirtildi. Kuzey Kore Ordu Sözcüsü geçen hafta yaptığı açıklamada, ABD üssünün bulunduğu Guam adasına saldırı hazırlıklarını Ağustos ayı ortasına kadar tamamlayacaklarını açıklamıştı. General Kim Rak Gyom, açıklamasında, "Kore Halk Ordusu tarafından ateşlenecek Hwasong-12 roketleri, Japonya’nın Shimane, Hiroşima ve Koichi Japonya'nın bulunduğu bölgelerin üstünden geçerek Guam'dan 30 ila 40 km uzaklıktaki suları vuracak" demişti. KNCA haberinde Kim Jong Un'un, "Amerikalılar Kore yarımadası ve çevresindeki tehlikeli eylemlerinde ısrar eder ve bizim ihtiyatlı tavrımızı zorlarsa, daha önce açıklamış olduğumuz gibi önemli kararlar almakta tereddüt etmeyiz" sözlerine yer verildi. DHA

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