ABD Başkanı Donald Trump, iki günlük resmi ziyaret kapsamında bugün geldiği Güney Kore'de ev sahibi ülke Devlet Başkanı Moon Jae-in ile ortak basın toplantısı düzenledi.

İki lider, Güney Kore Devlet Başkanlığı Ofisi'nde yaptıkları ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından gündemlerindeki başlıca konu olan Kuzey Kore sorununa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Kuzey Kore'nin nükleer ve balistik denemelerinin tüm dünya için tehdit olduğunu" söyleyen Trump, "Kuzey Kore'ye karşı güç kullanmayı ummuyorum." dedi.

Trump, Pyongyang yönetiminin "Dünya çapında harekete geçilmesini gerektiren dünya çapında bir tehdit olduğunu" yineledi.

"Eğer gerekirse" askeri seçeneği kullanmaya hazır olduklarının altını çizen Trump, sorunun buna gerek kalmadan çözüleceğine olan inancını dile getirdi.

Trump, "Büyük bir güç gösterisinde bulunuyoruz ve onların (Kuzey Kore) bunu anladığını düşünüyorum." ve "Pyongyang'ın hem kendi ve hem de dünya halklarının iyiliği için müzakere masasına oturup anlaşma yapmasının mantıklı olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Rusya ve Çin başta olmak üzere tüm dünya ülkelerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) aldığı yaptırım kararlarını etkin şekilde uygulamaları çağrısında bulunan ABD lideri, "Bütün uluslar, BMGK düzenlemelerini uygulamalı ve Kuzey Kore ile ticaretini tamamen sona erdirmeli. Ülkelerin giderek tehlikeli olan bu rejimi silahlandırması ve finanse etmesi kabul edilemez." diye konuştu.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon ise "ABD Başkanı ile Kuzey'in (Kore) tahriklerine karşı Güney Kore'deki balistik füzelerin sınırlandırılması konusunda anlaşmaya vardıklarını" dile getirerek, "Şimdi Kore yarımadasındaki sorunun barışçıl yollardan çözümü adına Kuzey Kore'ye karşı yaptırımlara odaklanmalıyız." ifadelerini kullandı.