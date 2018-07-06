Ladraa’yı Filistin’e sokmadılar

İsveç’ten Filistin’e doğru başlattığı 5000 kilometrelik yolculuğunu önceki gün bitirmeyi planlayan Bnejamin Ladraa’ya İsrailliler engel oldu.

İsveç’ten Filistin’e doğru başlattığı 5000 kilometrelik yolculuğunu önceki gün bitirmeyi planlayan Bnejamin Ladraa’ya İsrailliler engel oldu. Yalaşık 11 aylık yürüyüşünün ardından Filistin’e girmeyi planlayan Ladraa’ya izin çıkmadı. Ladraa Facebook sayfasında bir açıklama yayınlayıp, “İsrailliler Filistin’e girmeme izin vermedi. Bana izin vermediklerini öğrenmeden önce 6 saat boyunca sorguya çekildim. Beni engellemelerine sebep olan 2 neden varmış. Birisi tüm sorgulama süresi boyumca yalan söylediğimi düşünmeleri, diğeri de Nabi Saleh’e gidip eylem yapacağımı düşünmeleri. Baskı altında zulüm gören ve insani hakları ihlal edilen insanlar için çıktığım bu yürüyüş 11 ay sürdü. Şimdi kendinize sorun. Neden İsrail hükümeti İsveçli bir adamdan korkuyor ve işgal ettiği ülkeye girmesine izin vermiyor? İşte bu aktivizmin gücüdür.” dedi. *** Tıklayınız: Filistin halkı için güçlü bir mesaj verelim!

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