Lavrov'dan ABD'ye: İran'a yaptırımları tamamen gayrimeşru

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin İran'a yaptırımlarının tamamen gayrimeşru olduğunu ve BM Güvenlik Konseyi kararlarını ciddi biçimde ihlal ettiğini belirtti.

İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell ile görüşmesinin ardından konuşan Lavrov, "ABD'nin İran'a ilişkin önlemleri, tamamen gayrimeşru. Bunlar, BM Güvenlik Konseyi kararlarını ciddi biçimde ihlal ediyor. Bu önlemlerin açıklanma ve uygulanma biçimlerinin hayal kırıklığı yaratmaması da imkansız"dedi.

'Yaptırımlara rağmen İran'la ekonomik ilişkileri geliştireceğiz'

Lavrov, ABD'nin yaptırımlarına rağmen İran'la ekonomik ilişkileri geliştirmenin yollarını bulacaklarını ifade etti.

Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) olarak da bilinen, İran ve P5+1 ülkeleri arasında imzalanan nükleer anlaşma kapsamında başta İran ile ekonomik ilişkiler olmak üzere bu belgedeki hükümlerin yerine getirilmesini sağlayacak mekanizmaların ABD'nin katılımı olmadan hazırlanacağını da kaydeden Lavrov, uzmanların bunun mümkün gördüğünü ve bu yönde aktif çalışma yürüttüğünü vurguladı.

'JCPOA YÜRÜRLÜĞÜNÜ KORUYOR'

Lavrov, Moskova yönetiminin JCPOA'nın ABD'nin yaptırımlarının ardından da yürürlüğünü koruduğu görüşünde olduğunu belirtti.

Lavrov, "JCPOA'nın bu mekanizmada kalmaya devam eden taraflar için yürürlüğünü koruduğu görüşündeyiz. ABD'nin anlaşmadan çekilmesinin ardından hem Avrupa ülkeleri, hem Rusya, hem Çin hem de İran anlaşmada kaldıklarını teyit etti" ifadelerini kullandı.