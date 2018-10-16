Lavrov'dan Kaşıkçı olayına ilişkin açıklama

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin soruşturmanın en kısa süre içerisinde yapılması gerektiğini belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin soruşturmanın en kısa süre içerisinde yapılması gerektiğini belirterek, "Soruşturmanın yapılmasına yönelik Türkiye ve Suudi Arabistan arasında varılan anlaşmayı memnuniyetle karşılıyoruz." dedi. Lavrov, bir televizyon kanalına verdiği mülakatta, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra kaybolan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayına ilişkin gelişmeleri değerlendirdi. Olaya ilişkin soruşturmanın en kısa süre içerisinde yapılmasına yönelik çağrıları desteklediklerini belirten Lavrov, "Bu makul çağrıları ben de destekliyorum. Soruşturmanın yapılmasına yönelik Türkiye ve Suudi Arabistan arasında varılan anlaşmayı memnuniyetle karşılıyoruz. Sonuçların dünya kamuoyu ile paylaşılacağını umuyorum." ifadelerini kullandı. Euronews Türkçe

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