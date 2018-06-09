Lavrov: Rusya G7'ye tekrar dönmeyecek

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ekonomik olarak gelişmiş dünya güçlerinin gayri resmi kulübünün G7 formatına dönüşünden sonra Rusya’nın G8’e geri dönmeyi asla istemediğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya'nın gruba geri dönmesi gerektiği yönündeki açıklamalarını değerlendiren Lavrov, “Batılı ortaklarımız, G8’e artık katılmama ve G7 formatına dönme kararı aldıklarında, bunu kendilerinin verdiği bir karar olarak algıladık ve diğer formatlarda gayet güzel çalışıyoruz” diye konuştu.

G20 çerçevesinde ‘ültimatomların işe yaramadığını ve anlaşmaya varılması gerektiğini’ söyleyen Lavrov, “G20, fikir birliğine varma mekanizmasıdır. İlerisi için en umut verici format olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.