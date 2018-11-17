Lavrov: Sırbistan Türk Akımı Projesine dahil edilebilir

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, enerji konusunun Rusya ile Sırbistan arasındaki öncelikli işbirliği alanlarından olduğunu, Sırbistan’ın Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesine dahil edilebileceğini ifade etti. Lavrov, Rus şirketlerin Sırp partnerleriyle büyük planları olduğunu kaydetti.

Sırp televizyon kanalına konuşan Lavrov, Gazprom gibi Rusya'nın önde gelen şirketlerinin Sırp partnerleriyle temas halinde olduğunu ve büyük planları bulunduğunu belirtti. Enerjinin iki ülke arasındaki öncelikli işbirliği alanlarından olduğunu kaydeden Lavrov, şimdilerde Türk Akımı'nın Avrupa topraklarına uzatılması olasılığı üzerinde çalışıldığını söyledi. 'BENZER DURUMLARIN TEKRARLANMAMASINI İSTİYORUZ' Lavrov, boru hattının Bulgaristan, Sırbistan ve Macaristan'a uzatılıp Avusturya'ya ulaştırılabileceğini ekledi. "Güney Akımı'ndaki üzücü dersleri de göz önünde bulunduruyor, benzer durumların tekrarlanmamasını istiyoruz" diyen Rus bakan, çalışmalara başlamak için AB'den garanti almaları gerektiğini ifade etti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 19 Kasım'da İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte Türk Akımı'nın denizden geçen kısmının tamamlanmasına yönelik törene katılacak. Sputnik Türkiye

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