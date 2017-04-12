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13 NİSAN 2017 PERŞEMBE - YIL: 48

Lavrov: Suriye için ABD ile işbirliğine devam edeceğiz

12 Nisan 2017, Çarşamba 21:24
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Suriye için ABD ile işbirliğine devam edeceğiz. Suriye'de hava sahası anlaşması yeniden olacak." dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, kimyasal silah saldırısının araştırılması çağrısında bulunarak, "Rusya ABD'nin İdlib'teki saldırının araştırılmasını desteklemeye hazır olduğunu gördü," diye konuştu.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'li mevkidaşı Tillerson'la görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Lavrov ayrıca şu ifadeleri kullandı: "Rusya'nın da ABD'nin de IŞİD'e yok etmekte kararlı olduğunu söyledi. Tillerson ile görüşmemiz açık ve kapsamlı geçti.

"İşbirliğimize engel olunma çabalarını görüyoruz, çatışmayı artırma çabalarını görüyoruz. Bunun ileriye dönük bir adım olmadığını düşünüyoruz. Tarih, Moskova ve Washington'un işbirliği yaptığı zaman sadece iki ülkenin değil, tüm dünyanın kazandığını kanıtladı.

"Uluslararası terörle mücadele yönündeki ortak hedefimizi birkez daha doğruladık. Bu iki ülke liderinin Donald Trump'ın St. Petersburg'daki saldırı sebebiyle taziye mesajı iletmek üzere Vladimir Putin'i aradığı zaman dahil olmak üzere yaptıkları telefon görüşmelerinde ele aldıkları bir konudur.

"Görüşmeler açık ve kapsamlıydı, ikili ilişkilerde ve uluslararası ilişkilerde kilit önem taşıyan tüm konular ele alındı.

"Terörle mücadele kapsamında Suriye'deki durumu görüştük, 4 Nisan'da İdlib'teki kimyasal silah saldırısının ardından gerçekleştirilen ABD'nin 7 Nisan'daki saldırısına değindik. Bugün birçok spekülasyona neden olan bu olayın soruşturulması gerektiğini dile getirdik.

"Suriye'de hava sahası anlaşması yeniden olacak."

Lavrov ve Tillerson, ilişkilerde duyguları işe karıştırmadan, "sinir bozan şeylerin" belirlenmesi için özel temsilcileri göreve getirecekler.

"Rusya Devlet Başkanı'nın birçok kez söylediği üzere biz Suriye'de hiçbir kişiye; ne Esad'a ne de başkasına bahis yapmıyoruz.

"BM Güvenlik Konseyi'nin kararında da yazılı olduğu üzere tüm Suriyelilerin oturup konuşması gerek. Suriye'nin kaderini Suriyelilerin belirlemesi gerek. "

"Stratejik istikrar ve silahların kontrolü alanındaki işbirliğimizin değerlendirilmesi yönündeki temasların yeniden başlatılacağını ve anlaştığımız konulara dayanarak gerçekleşeceğini düşünüyoruz.

"Ben kimseyi suçlamaya çalışmıyorum ya da kimseyi korumaya çalışmıyorum. 4 Nisan'da yaşanan olayın objektif bir şekilde araştırılmasında ısrarcıyız.

"Medyada ve siyasi alanda bu olayın doğurduğu o büyük krizi dikkate alırsak, sağlam kafayla uluslararası, objektif ve profesyonel uzmanları kimyasal silahların kullanıldığı yere ve Amerikalı meslektaşlarımızın söylediği üzere oradan uçaklarla silahların taşındığı havalimanına göndererek uluslararası bağımsız bir soruşturma yürütülmesinin gerekliliğinden eminiz. Biz bu yönde hiçbir kanıt görmedik.

"BM'deki meslektaşlarımızın bu durumun araştırılmasından kaçması halinde, bu onların gerçeği öğrenmekten kaçtığı anlamına gelecek. Biz ise bu konuda ısrarcı olacağız.

"Moskova kimyasal silah kullanıldığına dair hiçbir belirti görmedi.

"Şam'daki rejimi devirirsek, IŞİD'e karşı savaşı kaybedebiliriz.

"Rusya suç örtmeye çalışmıyor"

Lavrov ayrıca İdlib'teki saldırı hakkında, "Rusya kimsenin suçunu örtmeye çalışmıyor, Rusya bu olayın en dikkatli şekilde araştırılmasında ısrarcı," ifadesinde bulundu.

"Esad 'organize' şekilde gönderilmeli"

Tillerson açıklamalarından satırbaşları ise şu şekilde: "Rusya ve ABD arasındaki güven seviyesi düşük.

"Suriye'nin toprak bütünlüğü konsunda hemfikiriz.

"Kimyasal saldırıyı Esad rejiminin yaptığından eminiz.

"Esad'ın görevden gitmesi organize bir şekilde gerçekleştirilmeli."

"Bizim için önemli olan ve acil çözüm gerektiren konuları aşmamız ve daha zor sorunların çözümüne geçebilmek amacıyla istikrarın sağlanması için çalışma grubunu kurma konusunda anlaştık.

"İki ülke arasındaki güveni yeniden sağlamak için her şeyi yapmamız gerek. Washington ve Moskova'nın askeri ve diplomatik kanalları korumaları gerek.

"Esad rejiminin sonu geldi"

"Esad'ın gelecekteki rolü hakkında konuştuk. Hem siyasi süreçteki katılımını ele aldık. Bizim tavrımız Esad rejiminin sona geldiği ve onların kendilerinin suçlu olduğu yönünde.

"Rusya en yakın müttefiği ve Esad'a bu gerçeği anlamakta yardımcı olabilir. Esad'ın gitmesinin yapısal ve organize bir şekilde gerçekleşmesi gerek.

"ABD'nin saldırısının bir açıklaması vardı ve Suriye'nin birliklerine yönelikti. Ve biz bu kanıtlardan eminiz."

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