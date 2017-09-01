Lenin Meydanı’nda bayram namazı

Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te on binlerce Müslüman, Kurban Bayramı namazını Başbakanlık binası önündeki meydanda eda etti.

Lenin meydanında kılınan bayram namazına iktidar partisinin cumhurbaşkanı seçimlerindeki adayı Sooronbay Ceenbekov, milletvekilleri, bazı Müslüman ülkelerin büyükelçileri katıldı. Sabah saatlerinde Nur Astana Camisi’ne akın eden kent sakinleri bayram namazını kıldı. Namazın ardından cami bahçesinde yemek ikramı yapıldı. Mesajında, bayramın ülkedeki farkı uyruk ve dine ait insanlar arasındaki karşılıklı saygı, dostluk ve birliğin korunmasını ve güçlendirilmesini sağladığını dile getiren Nazarbayev, “Bayram ileride de ulusal kimliğin, değerlerin, kültürel ve tarihi mirasın korunmasına katkı sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

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