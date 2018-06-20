Libya açıklarında 82 göçmen daha kurtarıldı

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı donanma, El-Karaboli kentinin yaklaşık 30 mil açıklarında 82 göçmeni kurtardı.

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı donanmadan yapılan yazılı açıklamada, başkent Trablus'un 60 kilometre doğusunda yer alan El-Karaboli kentinin yaklaşık 30 mil açıklarında 82 göçmenin kurtarıldığı belirtildi. Batan şişme bottan kurtarılanlardan 2'sinin çocuk, 4'ünün kadın olduğu ifade edilen açıklamada, göçmenlerin farklı 8 Afrika ülkesinden olduğu, insani ve tıbbi yardımın ardından başkent Trablus'taki Ayn Zara'da yer alan sığınma merkezine teslim edildikleri aktarıldı. Açıklamada ayrıca 1 kişinin boğularak öldüğü belirtilirken söz konusu şahsın kimliğiyle ilgili bilgi verilmedi. Avrupa'ya gitmek için Libya üzerinden Sahra Çölü ve Akdeniz'i geçmeye çalışan göçmenlerin bazıları insan kaçakçılarının eline düşüyor, bazıları da çölde ya da denizde ölüyor. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, geçen kasım ayında yaptığı açıklamada, yasa dışı göç nedeniyle Libya'da bulunan göçmen sayısının yarım milyonu aştığını kaydetmişti. Yerel ve uluslararası resmi kaynaklara göre, Libya'da 24 ülkeden göçmen bulunuyor. Bunların yüzde 95'ini Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmaya çalışan Afrikalılar oluşturuyor. AA

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