"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 ŞUBAT 2019 SALI - YIL: 49

Libya'da 8 yıldır siyasi istikrarsızlık hakim

16 Şubat 2019, Cumartesi 12:09
Afrika'nın en büyük petrol rezervlerine sahip Libya, Kaddafi yönetimini sonlandıran 17 Şubat devriminin yıl dönümünde, silahlı grupların iktidar için sekiz yıldır bitmeyen savaşının sonlanmasını bekliyor.

Arap Baharı isimli süreçte, Libya'yı 42 yıldır yöneten Muammer Kaddafi yönetimini deviren Libyalılar, 17 Şubat devriminin yıl dönümünde, silahlı gruplar ve savaş beylerinin, iktidar, meşruiyet ve kaynaklar için sekiz yıldır bitmeyen savaşının sonlanmasını bekliyor.

Afrika'nın en büyük petrol rezervlerine sahip Libya'da, 17 Şubat 2011'de başlayan ayaklanmaların ardından Kaddafi dönemi, NATO'nun askeri müdahalesi ile sona erdi. Ancak istikrarsızlık ve belirsizliklerle geçen sekiz yılda, Libya'daki aktörlerin iktidar ve doğal kaynaklar için savaşı devam ediyor.

Bugün Libya, bombalı saldırılar, suikastlar, yargısız infazlar, iç çatışma ve ekonomik buhranla mücadele ederken, istikrara kavuşmak için çözüm yolları arıyor.

Libya'da Kaddafi'den sonra yaşananlar

17 Şubat 2011 - Tunus'ta fitili ateşlenen Arap Baharı isimli süreç Libya'ya ulaştı. Başta Bingazi olmak üzere birçok kentte kitlesel gösteriler başladı. Kaddafi yönetimi, gösterileri gerçek mermiyle bastırmaya çalışınca onlarca kişi hayatını kaybetti ve gösteriler ülke geneline yayıldı.

19 Mart 2011 - Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde yapılan oylamanın ardından, Libya'da sivillerin kurtarılması için NATO'nun uygulayacağı uçuşa yasak bölge ilan edilmesi kararı alındı. Kararın ardından başta Fransa ve İngiltere olmak üzere çok sayıda NATO ve Arap ülkesi, Libya'ya hava saldırılarına başladı.

 

11 Eylül 2012 - ABD'de internet üzerinde yayınlanan bir filmin Hazreti Muhammed'e hakaret içerdiği gerekçesiyle başlayan olaylarda, silahlı gruplar Bingazi'nin ABD Konsolosluğu'na saldırdı. ABD Büyükelçisi Cristopher Stevens, üç Amerikan koruma görevlisi ve onlarca Libyalı saldırılarda hayatını kaybetti.

MGK'nin görev süresini uzatma kararının ardından silahlı göstericiler parlamentoya girdi, havaya ateş açtı. Ülkenin doğusundaki Sidra limanına izinsiz demir atan Kuzey Kore bandıralı bir petrol gemisine silahlı gruplar tarafından Libya petrolü yüklenmesi ve geminin demir almasının ardından, Libya meclisi MGK, Başbakan Ali Zeydan hükümetinden güven oyunu çekti.

Ağustos 2018 - Afrika'nın kanıtlanmış en büyük petrol rezervlerine sahip Libya'nın toplam petrol ihracatının yüzde 60'ının yapıldığı Petrol Hilali bölgesinde yaz boyunca süren çatışmalar şiddetlendi.

Libya Ulusal Petrol Kurumu, çatışmalar nedeniyle üretimin günlük 1,1 milyondan 500 bin varil seviyesine düştüğünü açıkladı. Söz konusu düşüşün, Libya'yı günlük 67 milyon dolar zarara uğrattığı kaydedildi.

Libyalı bir sivil toplum kuruluşunun raporuna göre 2018 yılı boyunca belirli aralıklarla şiddetlenen çatışmalarda, bin 567 kişi öldü, 2 bin 11 kişi yaralandı ve 141 kişi kaçırıldı.

Muammer Kaddafi yönetimini devirmeyi başaran Libya, sekiz yılın ardından üzerinde oturduğu zengin petrol rezervlerinin sağladığı refahı, istikrar içinde tatmanın özlemini çekiyor.

AA

Etiketler: Libya, iç savaş, petrol
Okunma Sayısı: 353
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kahire'de patlama: 'Saldırıda ölenler ve yaralılar var'

    Suriye'de herkesin hesabı farklı

    Belçika Başbakanı Michel: Yabancı terörist savaşçılar Suriye'de yargılanmalı

    Reina katliamı davasında ara karar açıklandı

    Meteoroloji'den kar uyarısı

    Binali Yıldırım TBMM başkanlığı görevinden ayrılacağını belirtti

    Van'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

    ABD Suriye'de bin 500 asker bırakmayı planladıklarını söyledi

    Suriye sınırına komando sevkiyatı

    'Trump'ın açıklaması YPG'nin dünyaya yönelttiği tehdidi güçlendirdi'

    ‘Soğan ve patates tüketimi düşecek’

    Akaryakıt zammı ÖTV’den karşılansın

    İdlib'de art arda iki araç infilak etti

    Polonya ile İsrail arasındaki ''soykırım'' krizi büyüyor

    Manisa'yı alarma geçiren 'yanlış ihbar'

    Türkiye'deki Suriyeli sayısını açıkladı

    İstanbul'da bir bina daha tahliye ediliyor

    Mescid-i Aksa'daki kısa süreli tahrik sona erdi

    Zeytin Dalı Harekatı bölgesinden acı haber

    '41 milyonun üzerinde kullanıcı sayısına ulaştı'

    En Çok Okunanlar

    Ahmet BATTAL

    Beni halk seçti. İn! Beni de … tısss!
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Din, devlet, siyaset
    M. Latif SALİHOĞLU

    Tanzim Satış mı? Bir nevî ağrı kesici
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    Siyasette “karalama kampanyası”
    Atilla YILMAZ

    Ya hapishaneye, ya hizmete giden kahraman: Süleyman Rüştü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ali FERŞADOĞLU

    Evlilikte aileler arasında uyum
    Süleyman KÖSMENE

    Muallimleri değil, fenleri dinleyiniz
    Faruk ÇAKIR

    Kitap okuyan bol olsun

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.