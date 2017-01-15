Libya'da elektrik sistemi çöktü

​Libya'nın başkenti Trablus'un da aralarında bulunduğu çeşitli kentlerde elektrik sisteminin çöktüğü belirtildi.

Trablus merkezli Genel Elektrik Şirketi'nden yapılan açıklamada, ülkenin güneyinde ve batısında, vaha bölgelerinde ve Kufra ilinde belirlenen sınır değerlerin aşılması ve silahlı grupların santralleri hedef alan saldırıları nedeniyle elektrik sisteminin çöktüğü ve kesintilerin yaşandığı belirtildi.

Bingazi'deki Genel Elektrik Şirketi de sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından yayımladığı açıklamada, sınır değerlerin aşılması neticesinde düşük frekans nedeniyle ülkenin batısındaki bölgelerin yanı sıra doğuda Zeytuniyye'de ve güneydoğuda Es-Serir'de yer alan elektrik üretim sistemlerinin çöktüğünü duyurdu.

Açıklamada, elektrik üretim sistemlerinde yaşanan sorun nedeniyle doğuda yer alan Ecdebiye, Kaminis ve El-Ebyar'dan, güneyde Kufra ve batıda Ra's Cedir Sınır Kapısına kadar olan kentlerde elektrik kesintilerinin yaşandığı ifade edildi.

Öte yandan Trablus'un bazı bölgelerinde dün başlayan elektrik kesintileri nedeniyle gösteriler düzenleniyor.

Bu arada, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi'nin söz konusu krizi masaya yatırmak ve soruna çözüm aramak üzere toplantı düzenlediği kaydedildi.

Başkanlık Konseyi İletişim ve Basın Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre, Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Ahmed Muaytik, ülkenin birçok bölgesinde meydana gelen elektrik kesintilerini görüşmek için Genel Elektrik Şirketi Müdürü Ali Sasi ile bir araya geldi.

Açıklamada, Sasi'nin, elektrik üretim sistemlerindeki arızaların giderilerek sorunlu bölgelere yeniden elektrik verilmesi için çalışmaların sürdüğü bilgisini verdiği kaydedildi.