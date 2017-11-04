Libya'da Türk şirketinin çalışanları kaçırıldı

Libya'nın Ubari kentinde silahlı bir grubun, bir Türk şirketinin çalışanlarından 3 Türk ile 1 Alman vatandaşını kaçırdığı bildirildi.

Libya'nın Ubari Belediyesi Vekili Ömer Kuki, silahlı bir grubun, ENKA Teknik çalışanlarından 3 Türk ile 1 Alman vatandaşını kaçırdığını belirtti.

Henüz kim tarafından ya da ne için kaçırıldıklarının öğrenilemediğini ifade eden Kuki, Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güvenlik güçlerinin kaçırılanların kurtarılması için çalışmalar yürüttüğünü kaydetti.

Bu arada diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanlığı, Libya'da Türk şirketi çalışanlarının kaçırılmasına ilişkin yerel makamlarla yakın temas halinde konuyu takip ediyor.

''MÜHENDİSLERİN SERBEST BIRAKILMASI İÇİN HERKES BİRLEŞMELİ''

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nde (UMH) Yerel Yönetimler Bakanı Bidad Kansu, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Mühendislerin serbest bırakılması için herkesin birleşmesi ve santraldeki korumanın yoğunlaştırılması gerekir" ifadesini kullandı.

Güneydeki halka bölgenin düşmanlarını yok etmek için imkanlarını seferber etmeleri çağrısında bulunan Kansu, Türk işçileri kaçıranları "ajanlar" ve "haydutlar" olarak nitelendirdi.

Bu hayati önem taşıyan elektrik santrali projesinin tamamlanması ve güney bölgesi için birlik olmayı umduğunu dile getiren Kansu, işçilerin kaçırılması olayını "çirkin ve ahlaksız bir iş" olarak değerlendirdi.

Öte yandan, UMH'ye bağlı Libya Elektrik Şirketi de kaçırılan işçilerin derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Şirketin Facebook hesabından yapılan açıklamada, Libyalı yetkililerin olayla ilgili sorumluluklarını yerine getirmeleri gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, işçilerin Türk ve Güney Afrika vatandaşı oldukları ve Ubari Havalimanı'ndan Ubari Elektrik Santrali'ne geldikten sonra kaçırıldığı belirtilirken sayılarıyla ilgili bilgiye yer verilmedi.