Libya'dan yine saldırı haberi: 1'i küçük çocuk 6 sivil öldü, çok sayıda yaralı var!

Libya'nın Bingazi kentinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 1'i küçük çocuk 6 sivilin öldüğü, 20'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

Tobruk merkezli Temsilciler Meclisine bağlı Bingazi'nin Güvenliği için Merkezi Emniyet Birimi Sözcüsü Tarık el-Harraz, yaptığı açıklamada, Bingazi'nin merkezinde Cemal Caddesi'nde bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda aralarında bir küçük çocuğun da bulunduğu 6 sivilin öldüğünü, 20'den fazla kişinin yaralandığını söyledi. Saldırının Suriyeli bir heyetin düzenlediği Uluslararası Suriye Sanatları Sanayi Fuarı yakınında düzenlendiğini belirten Harraz, "Saldırıyı düzenleyen terör örgütleri, dünyaya Bingazi'nin güvenli olmadığı mesajını vermek istiyor. Olayla ilgili incelemeler sürüyor." dedi. Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı. AA

Okunma Sayısı: 325

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.