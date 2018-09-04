Libya, Facebook'a erişimi engelledi

Libya'nın başkenti Trablus ve banliyölerinde Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı tugaylar arasında on gün önce başlayan çatışmalar nedeniyle Facebook'a erişimin sağlanamadığı kaydedildi.

Libya ile ilgili olumsuz haberlerin önüne geçmek isteyen yetkililerin silahlı grupların etkin olarak kullandığı Facebook'u engelledikleri ortaya çıktı. Öğle saatlerinden beri erişimin kesintiye uğramasına Libyalıların Twitter gibi diğer sosyal ağlardan tepki gösterdikleri görüldü.

Web'e erişimin LPTIC gibi devlet şirketleri tarafından kontrol edildiği ülkede söz konusu kesintilerin güvenlik gerekçe gösterilerek yapıldığı duyuruldu.

2011 yılında Muammer Kaddafi yönetiminin devrilmesinden sonra ülkedeki en ciddi çatışma olarak gösterilen olaylarda çatışan tarafların geniş alanlarda etkili olan roket, topçu ateşi ve ağır silahları da kullanmak suretiyle ayrım yapmaksızın ateş açtığı kaydedildi. Olağanüstü Hal'in (OHAL) ilan edildiği ülkede yaşanan çatışmalarda en az 50 kişinin öldüğü tahmin ediliyor.

Öte yandan Reuters Haber Ajansı'nın Birleşmiş Milletler (BM) Libya Misyonu'na (UNSMIL) dayandırdığı bilgiye göre tarafların ateşkes ilan ettiği kaydedildi.