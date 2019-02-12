Libya Silahlı Kuvvetleri ülkenin en büyük petrol üretim tesisini ele geçirdi

Libya Silahlı Kuvvetleri (LNA) ülkenin en büyük petrol üretim sahası El Sharara'yı tamamen kontrol ettiklerini açıkladı.

LNA yetkilileri Sharara petrol sahasını ve bütün tesislerini hiçbir direnişle karşılaşmadan barışçıl şekilde ele geçirdiklerini sosyal medya üzerinden duyurdu. Haber, tarafların 8 Aralık'ta işgal edilen sahada günde 315 bin varile ulaşma pazarlığı yaptıklarına dair açıklamaların ardından geldi. Libya'nın doğusunda varlık gösteren LNA bölgedeki militanlarla savaşmak ve petrol sahalarını güvence altına almak için güney bölgesine saldırılara başlamıştı. LNA, El Sharara'nın uzak bir pompo istasyonuna girmiş ancak şimdiye kadar ana sahaya ulaşmamıştı. Ana sahalara Aralık ayında devlet güçleri ve kabileler el koymuş, para ve kalkınma fonu talep etmişti ve bölgede petrol üretimi durmuştu. Euronews Türkçe

Okunma Sayısı: 423

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.