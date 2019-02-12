Libya Silahlı Kuvvetleri ülkenin en büyük petrol üretim tesisini ele geçirdi

Libya Silahlı Kuvvetleri (LNA) ülkenin en büyük petrol üretim sahası El Sharara'yı tamamen kontrol ettiklerini açıkladı.
LNA yetkilileri Sharara petrol sahasını ve bütün tesislerini hiçbir direnişle karşılaşmadan barışçıl şekilde ele geçirdiklerini sosyal medya üzerinden duyurdu.
Haber, tarafların 8 Aralık'ta işgal edilen sahada günde 315 bin varile ulaşma pazarlığı yaptıklarına dair açıklamaların ardından geldi.
Libya'nın doğusunda varlık gösteren LNA bölgedeki militanlarla savaşmak ve petrol sahalarını güvence altına almak için güney bölgesine saldırılara başlamıştı.
LNA, El Sharara'nın uzak bir pompo istasyonuna girmiş ancak şimdiye kadar ana sahaya ulaşmamıştı. Ana sahalara Aralık ayında devlet güçleri ve kabileler el koymuş, para ve kalkınma fonu talep etmişti ve bölgede petrol üretimi durmuştu.
Euronews Türkçe