Lindsay Lohan Müslüman mı oldu?

Uyuştucu ve alkol bağımlılığıyla sık sık gündeme gelen ve geçen yıl ziyaret ettiği Gaziantep'te baş örtüsüyle görüntülenen ABD'li oyuncu Lindsay Lohan'ın Instagram hesabındaki tüm fotoğraflarını silip ‘Aleyküm selam' yazması Müslüman olduğu yorumlarının yapılmasına neden oldu.

Gaziantep'te Suriyeli aileleri ziyareti sırasında başörtüsüyle görüntülenen Lohan, bu kez de Müslüman olduğu iddialarıyla gündemde. Zira Lohan, 9.37 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabındaki tüm fotoğraflarını silip, profiline "Aleyküm selam" ifadelerini yazdı.

​Lohan, hakkındaki iddialara ilişkin bir açıklama yapmasa da dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar tarafından tebrik edildi.

​Brooklyn'de 2015 yılında da elinde Kuran'la görüntülenen ünlü oyuncu, bunun arkadaşlarından bir hediye olduğunu söylemişti.