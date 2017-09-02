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Lobiciler çare arıyor

02 Eylül 2017, Cumartesi 16:36
Halkbank, eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla serbest bırakılmayınca lobi firması ile anlaştı Trump’a yakın şirkete aylık 125 bin dolar ödeyecek.

Sözcü Gazetesi’nden Zeynep Gürcanlı’nın haberine göre Reza Zarrab’la ABD’de aynı dâvâda yargılanan Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, bütün çabalarına rağmen mahkemece kefaletle serbest bırakılmayınca, banka çareyi lobicilerde aramaya başladı. Halkbank, ABD’de Başkan Donald Trump’a yakınlığıyla bilinen “Ballard Partners” adlı lobi şirketiyle anlaştı. Anlaşma için şirkete aylık 125 bin dolar ödenecek. Yani firma lobi faaliyetleri için Halkbank’tan yılda 1.5 milyon dolarlık ödeme alacak. Halkbank’ın Ballard lobi şirketiyle yaptığı anlaşma, şirketin ABD hükümetine yaptığı zorunlu bildirim sonucunda ortaya çıktı. Türkiye hükümeti de geçtiğimiz Mayıs ayında aynı lobi şirketiyle, Türkiye’nin ABD’deki imajını geliştirmek için anlaşma yapmıştı. Türkiye Cumhuriyeti’nin Ballard şirketiyle yaptığı anlaşma için yıllık 1.5 milyon dolar ödeneceği de o dönemde ABD hükümet kayıtlarına yansımıştı. Şimdi Halkbank da aynı şirkete yıllık 1.5 milyon dolar ödeceyeğinden, Ballard’ın Türkiye’den bu yıl içinde kazanacağı para 3 milyon dolara ulaştı.

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Etiketler: zarrab, atilla, trump
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