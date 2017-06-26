Londra'da tehlikeli saatler!

Siyahi İngiliz Edir Frederico Da Costa’nın polisin gözaltına almasının ardından ölmesini Londra'da protesto eden göstericiler ile polis arasında gergin anlar yaşandı.

Gözaltına alındıktan 6 gün sonra geçen hafta hastanede ölen Da Costa'nın polis şiddeti sonucu öldüğünü savunan göstericiler, akşam saatlerinde Londra'nın doğusundaki Stratford bölgesinde polisle karşı karşıya geldi. Daha sonra Stratford yakınındaki Forest Gate semtindeki polis karakolu önünde toplanan göstericilerden bazıları karakola tuğla ve muhtelif cisimler fırlattı. Çok sayıda gencin katıldığı gösterilerde "Adalet istiyoruz" ve "Edson için adalet" gibi sloganlar atıldı. Göstericiler karakol çevresinde de küçük ateşler yaktı. Göstericilerin agresifleşmesiyle Londra polisi de bölgeye takviye çevik kuvvet ekipleri sevk etti. Polisin helikopterlerle izlediği gösteride herhangi bir gözaltı olmadı. 25 yaşındaki Da Costa 15 Haziran'da Londra'nın doğusunda aracının içinde gözaltına alınmıştı. Polisin, gözaltı sırasında güç ve gaz kullandığı tespit edilmişti. AA

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