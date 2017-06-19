Londra'daki yangında ölenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

Londra'da geçen hafta 24 katlı bir binada çıkan yangında ölenler için Latimer Road semtindeki metro istasyonu önünde gıyabi cenaze namazı kılındı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da 24 katlı binada çıkan yangında ölenler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Yanan binanın bulunduğu Latimer Road semtindeki metro istasyonu önünde kılınan namaza özellikle Müslüman toplumun üyeleri katıldı. Olayda ölenlere saygılarını göstermek üzere namaza farklı inanç gruplarından çok sayıda kişi de destek verdi. Namazın ardından olayda ölenler için dua okundu. İngiliz polisinden yapılan son açıklamada, başkentin batısındaki Latimer Road semtinde bulunan 24 katlı binada (Grenfell Tower) geçen hafta salı günü çıkan yangında ölenlerin sayısının 79'a ulaştığı ve yalnızca 5 kişinin kimliklerinin belirlenebildiği bildirilmişti. Kensington Belediyesine ait 127 daireli sosyal konutta saatler sonra kontrol altına alınan yangındaki kayıpların öldüğü varsayılıyor. İlk 4 katı ofis ve ortak alanlardan oluşan Grenfell Tower'ın ikametgahlara ayrılan 20 katında, 400 ila 600 kişinin yaşadığı tahmin ediliyor. Görgü tanıkları, yangının 4. katında bulunan dairedeki buzdolabının patlaması sonucu başladığını belirtti ancak bu konuda henüz resmi açıklama yapılmadı. AA

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