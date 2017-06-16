Londra'dan üzücü haberler gelmeye devam ediyor

İngiltere'nin başkenti Londra'nın batısındaki Latimer Road semtinde 24 katlı binada salı gecesi çıkan yangında ölenlerin sayısı 30'a yükseldi.

Polisten yapılan açıklamada, daha önce 17 olarak duyurulan ölü sayısının 30'a yükseldiği, bu sayının daha da artmasından endişe edildiği belirtildi.

Polis ayrıca, 12 yaralının sağlık durumunun ise kritik olduğunu ifade etti.

Bu arada İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth ile Prens William, olay yerince incelemelerde bulundu.

Kraliçe ayrıca olayın mağdurları için kurulan geçici yardım merkezini ziyaret ederek, yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Başbakanı Theresa May de hastanede tedavilerine devam eden bazı yaralıları ziyaret etti.

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