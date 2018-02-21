Lordlar Kamarası üyesi Warsi: Müslüman karşıtı haberler toplumu zehirliyor

İngiltere Parlamentosunun üst kanadı Lordlar Kamarası üyesi Barones Sayeeda Warsi, İngiliz medyasında çıkan Müslüman karşıtı haberlerin toplumu zehirlediğini söyledi.

Parlamentonun İçişleri Komisyonunun "Nefret suçları ve bunun şiddet içerikli sonuçları" başlıklı oturumuna katılan Barones Warsi, adadaki yazılı basının sürekli İngiliz Müslümanları hedef aldığını dile getirdi.

Bazı medya kuruluşlarının İslam'ı ve Müslüman vatandaşları, 2011'e kıyasla bugün daha negatif bir bakış açısıyla betimlediğini söyleyerek, "Yazılı basında negatif tasvir üzerine (burada) saatlerimi harcayabilirim." dedi.

İngiltere'de "Müslüman karşıtı yazılan negatif haberlerin toplumu zehirlediğini" ifade eden Warsi, bunun artık "günlük bazda yaşandığının" altını çizdi.

Müslüman karşıtı yayınların "kamu söylemlerine neden olduğunu" da savunan Sayeeda Warsi, bazı muhabirlerin homofobik, ırkçı ve antisemitik yayınların doğurduğu sonuçlardan kaçamadığını ancak İslamofobik yayınların ise "2011'den olduğundan çok daha kötü hale geldiğini" ifade etti.

Baroness Warsi, ayrıca basında Müslümanlar hakkında çıkan negatif haberler sebebiyle toplumun bazı üyelerinin günlük hayatlarını korku içerisinde sürdürdüğünü vurguladı.

Genç Müslüman kadınların başörtüsü kullanmaları sebebiyle kolayca hedef alınabildiğini belirten Warsi, sırf Müslüman oldukları gerekçesiyle metroda trenin önüne itilmekten endişe duyan Müslüman kadınların, "platformlardayken duvar kenarlarında beklediği" örneğini verdi.

Sayeeda Warsi, "2018 yılında halen başörtüsü hakkında tartışmamalıyız diye düşünüyorum." diye konuştu.

Warsi, Müslümanlar hakkında çıkan negatif haberlerin ayrıca aşırı sağcı gruplar tarafından da sömürüldüğüne vurgu yaparak, Başbakan Theresa May ile ana muhalefet lideri Jeremy Corbyn'e, Müslümanların ülkeye katkıları hakkında konuşmalar yapması çağrısında bulundu.

"Büyük ölçekte bir sorun"

Aynı oturumda söz alan İngiltere Ulusal Gazeteciler Birliği Başkanı Profesör Christ Frost da adadaki Müslüman karşıtı yayınların "büyük ölçekte bir sorun" olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Gazetelerin gazeteyi satacak haberlere önem verdiğini anımsatan Frost, bazı editörlerin muhabirlere haberlerin nasıl yazılacağı yönünde talimat verdiğinin bilindiğini ve bunun dehşet verici olduğunu dile getirdi.

İngiliz kamuoyunun ortalama yüzde 64'ünün İslam ve Müslümanlar hakkındaki bilgileri medya aracılığıyla öğrendiğini, kamunun okuduğuna ve duyduğuna inanarak daha fazla araştırma yapma hissi duymadığını aktaran Christ Frost, "Gazetelerin ne hakkında yazdıklarını bilmesi çok önemli." şeklinde konuştu.

İngiltere İçişleri Bakanlığının verilerine göre, İngiltere'de 2016'da yapılan Avrupa Birliği'nden ayrılma referandumu ile geçen yıl yaşanan terör saldırılarının ardından ülkede Müslüman karşıtı nefret suçlarında dikkati çeken artışlar yaşandı.

İngiltere'de yaklaşık 3 milyon Müslüman'ın yaşadığı ve bunun ülke nüfusunun yüzde 5'ini oluşturduğu belirtiliyor.

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Avrupa Birliği ve İslâmın geleceği

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Avrupa 10 yıl içinde Müslüman olacak

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Avusturya Cumhurbaşkanı: Bütün kadınlar başörtüsü taksın

Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, artan İslamofobiyle mücadele için kadınlara başörtüsü takması çağrısında bulundu.

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Bunlar da Avrupalı

Avrupalıların İslam’a karşı cephe aldığının iddia edildiği bu günlerde İngiliz gazeteci başörtüsü yasağına karşı çıkarken, Avusturya’da Filistin’de yaşanan hak ihlalleri protesto edildi.

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http://www.yeniasya.com.tr/dunya/bunlar-da-avrupali_426749

"Müslümanlardan dostluk, kardeşlik, insanlıktan başka bir şey görmedim"

Batı dünyasındaki İslam'a karşı ön yargılarla mücadele ettiğini söyleyen İsveçli maratoncu Kristina Palten, "Müslümanlardan dostluk, kardeşlik, insanlık ve misafirperverlikten başka bir şey görmedim." dedi.

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http://www.yeniasya.com.tr/dunya/muslumanlardan-dostluk-kardeslik-insanliktan-baska-bir-sey-gormedim_428484

Kanadalı kadınlar 1 ay başlarını örtecekler

Kanada'nın Fort McMurray kentinde bir grup kadın, İslamofobik gelişmeleri protesto ve Müslüman kadınlarla empati için 1 ay başörtüsü takacak.

Kanada genelinde 2014 yılından bu yana düzenlenen Dünya Başörtüsü Günü (World Hijab Day) etkinliği, Alberta eyaletine bağlı Fort McMurray kentinde bu yıl farklı ilgi gördü.

Dünya Başörtüsü Günü Fort McMurray Organizatörü Kiran Malik Khan, etkinliği duyan 7 Kanadalı kadının kendilerine gelerek başörtüsü takmak için izin istediklerini söyledi

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http://www.yeniasya.com.tr/dunya/kanadali-kadinlar-1-ay-baslarini-ortecekler_424647

İsveçli Bakan Anna Johansson'dan takdir toplayan örnek yaklaşım...

İsveç Altyapı Bakanı Anna Johansson, başkent Stockholm'deki kamyonlu terör saldırısıyla ilgili, "Bu saldırı bahane edilerek başka insanlar, gruplar suçlanamaz." dedi.

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Avusturya'da başörtüsü tartışması: Birinci Avrupa ve ikinci Avrupa karşı karşıya!

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Bediüzzaman; birinci 'Avrupa'yı övüyor, ikinci 'Avrupa'yı tokatlıyor

http://www.yeniasya.com.tr/dunya/bediuzzaman-birinci-avrupa-yi-ovuyor-ikinci-avrupa-yi-tokatliyor_385940

Risale-i Nur'da 'Avrupa' kavramı

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Bediüzzaman ikinci Avrupa’yı niçin tokatlıyor?

http://www.yeniasya.com.tr/suleyman-kosmene/bediuzzaman-ikinci-avrupa-yi-nicin-tokatliyor_364708