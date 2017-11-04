Lübnan Başbakanı istifa etti

Lübnan Başbakanı Saad Hariri istifa ettiğini açıkladı. Reuters haber ajansı Hariri'nin istifa açıklamasında İran ve Hizbullah'ı eleştirdiğini duyurdu.

Lübnan Başbakanı Saad Hariri, Beyrut'ta yaptığı konuşmada "Hayatımı hedef alacak bir planın gizlice hazırlandığını hissediyorum" diyerek istifa etti. Saad Hariri'nin babası ve eski başbakan Refik Hariri 2005'te suikast sonucu hayatını kaybetmişti. Hariri, televizyondan yayınlanan açıklamasında İran'ın ülkedeki etkisini de sert bir şekilde eleştirdi. Hariri konuşmasında İran'ı Lübnan da dahil bir dizi ülkede "Korku ve yıkımın tohumlarını ekmekle" suçladı. Hariri geçen yıl Kasım ayında başbakan ilan edilmişti. 2009-2011 yıllarında da bu görevi yürütmüştü. İki yıllık siyasi çıkmazdan sonra göreve geldiğinde "Lübnan için yeni bir dönem" sözü vermişti. Hariri konuşmasında, "Şehit Refik Hariri'nin suikaste uğramasından öncekine benzer bir iklimde yaşıyoruz" dedi ve şöyle devam etti: "Hayatımı hedef alacak bir planın gizlice hazırlandığını hissediyorum." Hariri, Lübnan'daki İran destekli Hizbullah örgütünü de sözleriyle hedef aldı. Hariri'nin son günlerde birden fazla kez İran karşıtı Suudi Arabistan'ı ziyaret ettiği belirtiliyor.

BBC Türkçe

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