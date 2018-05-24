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1 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

Lübnan'da hükümeti Hariri kuracak

24 Mayıs 2018, Perşembe 23:21
Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, hükümeti kurma görevini Başbakan ve Müstakbel Hareketi lideri Saad Hariri’ye verdi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Avn'ın, 128 milletvekili ile yaptığı istişare sonrası yeni kabineyi kurmak üzere mevcut Başbakan Hariri’yi görevlendirdiği belirtildi. Mecliste yapılan oylamada 111 milletvekilinin Hariri'ye onay verdiği, 13'ü Hizbullah’ın parlamentodaki siyasi kanadı “Direnişe Vefa Bloğu"ndan 17 vekilin ise ret ve çekimser oy kullandığı kaydedildi.

 Bir önceki Riyad ziyaretinde istifasını açıklamıştı 

Lübnan Başbakanı Hariri, 4 Kasım 2017'de Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da görevinden istifa ettiğini açıklamıştı. İstifa konuşmasında, "Hizbullah ve İran'ın bölgeyi istikrarsızlaştırdığını" söyleyen Hariri, "kendisine suikast düzenlenebileceği endişesi taşıdığını" dile getirmişti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn da Hariri'nin istifasının ardından yaptığı açıklamada, "Hariri'nin şu an bulunduğu şartlardan dolayı endişeliyiz. Kendisi Lübnan'a dönmeli ve istifa gerekçelerini açıklamalıdır. Bunu yapmadığı sürece istifası geçerli değildir." demişti.

Hariri, istifa açıklamasından 17 gün sonra 21 Kasım'da ülkesine dönmüş ve 22 Kasım'da yaptığı açıklamada, "İstifa konusunu Cumhurbaşkanı Avn ile görüştüm. Avn, istifamı bekletmemi ve konuyla ilgili daha fazla istişarede bulunmamı istedi. Avn'ın bu isteğini kabul ettim." sözleri ile istifa kararını ertelediğini duyurmuştu.

Lübnanlı yetkililerin, bu süreçte Saad Hariri'nin Suudi Arabistan'da alıkonulduğu ve istifaya zorlandığını iddia etmesi üzerine iki ülke arasındaki ilişkilerde olumsuzluklar yaşanmıştı.

AA

Etiketler: lübnan, hariri
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