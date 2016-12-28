Lübnan'da patlama: Belediye başkanı öldü

Lübnan'daki Bekaa Vadisi'nde bir minibüsün geçişi sırasında meydana gelen patlamada araçta bulunanlardan El-Ayn Belediye Başkan Yardımcısı Halid Ali Huri'nin öldüğü, bir kişinin yaralandığı bildirildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'in haberine göre, ülkenin doğusundaki Bekaa Vadisi'nde yer alan El-Ayn kasabasında bir yolcu minibüsünün geçişi sırasında patlama meydana geldi. Minibüste bulunan Belediye Başkan Yardımcısı Huri'nin öldüğü, bir kişinin ise yaralandığı aktarıldı. Patlamanın nasıl gerçekleştiğine ilişkin bir açıklama yapılmadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralının olay yerine ulaşan sağlık birimleri tarafından bölgedeki bir hastaneye götürüldüğü ve durumunun ağır olduğu aktarılırken, bölgenin güvenlik kordonu altına alındığı ve patlamayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Patlamanın gerçekleştiği El-Ayn kasabası, Suriye'den gelen silahlı unsurlarla Lübnan ordusu arasında zaman zaman çatışmaların yaşandığı, Suriye sınırındaki Arsal kasabasına komşu olması dikkati çekiyor.

Lübnan ordusu Ağustos 2014'ten bu yana Suriye'den gelen bu gruplara karşı bölgede operasyon düzenliyor. Arsal kasabasında iki yıl önce ordu güçleri ile Suriye'den gelen silahlı gruplar arasında çıkan ve 5 gün süren çatışmalarda 17 Lübnan askeri ölmüş, 86'si yaralanmıştı.