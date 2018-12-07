Lübnan-İsrail sınırında tespit edilen tünele ilişkin açıklama

Lübnan'ın güneyinde konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'nden, İsrail-Lübnan sınırında yapılan incelemelerde bir tünel tespit edildiği bildirildi.

Lübnan'ın güneyinde konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'nden (UNIFIL) yapılan yazılı açıklamada, UNIFIL Komutanı General Stefano Del Col'ın teknik bir heyetle İsrail'in kuzeyindeki sınır bölgesine bir ziyaret gerçekleştirdiği belirtildi. İsrail ordusunun tüneli ortaya çıkardığı bölgeye gidildiği ve tünelin olduğundan emin olunduğu aktarılan açıklamada, "Bunun üzerine UNIFIL, halihazırda gerekli adımları hızlıca atması için taraflarla iletişime geçmiştir. Bu tehlikeli durumun tamamıyla netleştirilmesi çok önemli." denildi. Açıklamada ayrıca, UNIFIL'in ön bulguları Lübnan makamlarına da göndereceği kaydedildi. İsrail ordusu, 4 Aralık Salı sabahı Lübnan sınırında Hizbullah'a ait olduğu öne sürülen tünelleri ortaya çıkararak imha etmek için "Kuzey Kalkanı" adıyla operasyon başlatmıştı. Aynı gün İsrail ordusu basın ofisi, Hizbullah'ın Lübnan'dan İsrail tarafına sızmak amacıyla kazdığı öne sürülen tünellerden birinin fotoğrafını yayınladı. Ordu açıklamasında, yaklaşık 200 metre uzunluğunda olduğu ifade edilen tünelin 40 metre kadar İsrail topraklarının içine ulaştığı dile getirildi. Hizbullah ise İsrail ordusunun operasyonu ve tünel iddialarına ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı. AA

Okunma Sayısı: 60

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.