Lübnan ordusuna İsrail talimatı: Hazır olun!

Lübnan Genelkurmay Başkanı Joseph Aun, İsrail'den gelebilecek olası bir saldırıya karşı orduya ülkenin güney sınırında teyakkuza geçme talimatı verdi.

Aun, İsrail sınırında istikrarın korunmasını amaçlayan 1701 sayılı Birleşmiş Milletler kararının gerektiği şekilde uygulanması için orduya teyakkuzda olma çağrısı yaptı. İsrailli yetkililer ise, konuyla ilgili açıklama yapmadı. BM'nin 1701 sayılı kararı, 2006'da İsrail ile Lübnan'daki Hizbullah hareketi arasında yaşanan savaşın sonunda uygulamaya konmuştu. BM barış gücü, hala sınırda bulunmaya devam ediyor. Lübnan Başbakanı Saad Hariri'nin bu ay başında, ülkesinde can güvenliği olmadığını söyleyerek sürpriz bir kararla istifa etmesi ve İran ile Hizbullah'ı suçlaması, ülkede siyasi krize yol açmıştı. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah da, Suudi Arabistan'ın İsrail'e Lübnan'a saldırması için para teklif ettiğini öne sürmüştü.

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