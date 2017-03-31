"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 NİSAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Lübnan Turizm Bakanından tepki çeken Türkiye açıklaması

31 Mart 2017, Cuma 19:15
Lübnan Turizm Bakanı Kaydanyan bir televizyon programında sarf ettiği "Ermenistan'ı Lübnan'a tercih ederim", "Türkiye'yi sevmiyorum" sözleriyle Lübnan'da tartışmaya sebep oldu.

Lübnan Turizm Bakanı Avadis Kaydanyan, katıldığı bir televizyon programında, Türkiye'yi sevmediğini ve Ermenistan'ı Lübnan'a tercih ettiğini söyledi.

Ermeni Taşnak Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısı ve Lübnan Turizm Bakanı Avadis Kaydanyan'ın, MTV Lübnan kanalında katıldığı bir programda, Türkiye'yi sevmediğini ve Ermenistan'ı Lübnan'a tercih ettiğini söylemesi, Lübnan'da büyük tepkilere neden oldu.

Bazı ülkelerdeki kötü durumdan faydalandıklarını ifade eden Ermeni Bakan Kaydanyan, "Türkiye'de şu an çok problem var. Bu sıkıntılar, onlar için kötü bir durum ancak bizim için iyi bir fırsat. Bu durumdan çok mutluyum çünkü onları (Türkiye'yi) sevmiyorum." ifadelerini kullandı.

"Lübnan yerine Ermenistan'ı tercih ederim"

"Türkiyeli turistleri Lübnan'a gelmeye teşvik ediyor musunuz?" sorusuna ise Bakan Kaydanyan şu cevabı verdi:

"Türkiye ile uzaktan yakından ilgisi olan hiçbir şeyi teşvik etmiyorum. Onların hiçbir ürününü tavsiye etmiyorum ve onlarla herhangi bir ilişkinin kurulmasını istemiyorum. Lübnan hükümetinde bakan olmam sebebiyle bu şahsi görüşlerimi söylememe izin verilmiyor. Buna rağmen ben neye inanıyorsam onu söylüyorum. Bir birey olarak Türkiye halkının Lübnan'a gelmesini engelleyemem ancak onları havalimanında da karşılamak istemiyorum."

Program sunucusunun, Lübnan ile Ermenistan arasında bir tercih yapması gerekirse hangisini seçeceğini sormasını üzerine, Bakan Kaydanyan, Ermenistan'ı tercih edeceğini söyledi.

Sosyal medyada "bakan istifa" kampanyası

Lübnan basınında ve sosyal medyada, bakan Kaydanyan'ın, "Ermenistan'ı Lübnan'a tercih ederim" sözleri ve Türkiye karşıtı ırkçı tutumu büyük tepkiye neden oldu.

Sosyal medyada "Kaydanyan, özür dile veya istifa et" başlıklı kampanya başlatan Lübnanlılar, "Lübnan hükümetindeki bir bakan, başka bir ülkeyi tercih edeceğini nasıl söyleyebilir?" ve "Türkiye ile iyi ilişkileri olan Lübnan hükümetinin bir bakanı, Türkiye halkına nasıl bu ırkçı tutumu sergileyebilir?" ifadeleri ile tepkilerini gösterdi.

Gazeteci Yazar Halis Süleyman, "Lübnanlı Arap veya Ermeni her vatandaş, Türkiye hakkında özgün duruşa ve düşünceye sahip olabilir. Fakat bir kişi, Lübnan hükümetinde bakan olduğu zaman, taşıdığı ve ifade ettiği düşünce Lübnan'ı temsil etmelidir. Siyasi duruşunun Ermenistan değil öncelikle Lübnan yararına olması gerekir." sözleriyle bakan Kaydanyan'ı eleştirdi.

"Türkiye halkına karşı bu ırkçı sözleri kabul edilebilir değil"

Lübnanlı insan hakları aktivisti Lara Sakr ise sosyal medya üzerinden tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Lübnan hükümetinin Türkiye ile iyi ilişkilere sahip olmasına rağmen bir bakanın Türkiye halkına karşı bu ırkçı sözleri kabul edilebilir değil. Bu ırkçı düşüncesini ya kendisine saklamalı ya da istifa etikten sonra söylemeli."

Aktivist Şadi Şibli ise sosyal medyada konuyla ilgili mesajında "Ermeni asıllı Turizm Bakanı, Türkiye'ye ve Türkiye halkına olan nefretini itiraf etti." ifadesini kullandı.

Öte yandan, eski Adalet Bakanı Eşref Rifi de Turizm Bakanı Kaydanyan'dan bir an önce istifa etmesini istedi.

AA

Etiketler: lübnan, türkiye, turizm bakanı
Okunma Sayısı: 1620
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • mehmet

    01.04.2017 19:03:42

    Adamın adından da tipinden de Ermeni asıllı olduğu besbelli iken, böyle konuşması çok doğal. ALLAH ülkemizi içteki ve dıştaki düşmanlarımızın şerrinden korusun.

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

#NuraÖzgürlük

Medrese-i Yusufiye'de

41. gün

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Bu paket hiçbir iyilik getirmiyor

Almanya'dan dünya geneline önemli uyarı!

Siyaset; adliyeye, camiye, kışlaya girerse...

550 milletvekili ‘Hayır’ diyor

Vuslat Doğan Sabancı: Müslüman kimliğimizi inkâr edemeyiz

Nükleer savaş korkusu

''Türkiye güvenilmez''

‘Liderler Açık Oturumu’nu özlemişiz

Terör saldırılarından sonra flaş karar

Anket şirketleri şaşkın

DP Genel Başkanı Uysal: ‘Hayır’ devletimize derinden bir nefes aldıracak

Etyen Mahçupyan'dan dikkat çeken AKP eleştirisi

İsraf etme, herkes doysun! 25 milyarlık meyve sebze çöpe gidiyor...

"Başbakanlıktan niye istifa etti?"

CHP'li Tanrıkulu'nun ''varlık fonu'' sorusuna cevap verdi

Yine kilise önünde: Mısır'da bir patlama daha!

Üstad Bediüzzaman: Onlarla kardeşiz; fakat siyaset noktasında değil!

Sona yaklaşılıyor; ne zaman ibadete açılacak?

Mısır'da kilisede patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

ABD'nin BM Daimi Temsilcisinden flaş 'Esad' açıklaması

En Çok Okunanlar

Genel

550 milletvekili ‘Hayır’ diyor
Genel

Almanya'dan dünya geneline önemli uyarı!
Genel

''Türkiye güvenilmez''
Genel

Bu paket hiçbir iyilik getirmiyor
Yeni Asya'dan Size

Bir referandum broşürü daha
Ahmet Hamdi AYDIN

‘Liderler Açık Oturumu’nu özlemişiz
Hüseyin GÜLTEKİN

Bir de Bediüzzaman’ı dinleyin
Genel

Vuslat Doğan Sabancı: Müslüman kimliğimizi inkâr edemeyiz
Ali FERŞADOĞLU

İstibdat kimden gelirse gelsin kabul edilemez
M. Latif SALİHOĞLU

Mareşal’in gidişiyle dengeler değişti

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.