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16 MART 2018 CUMA - YIL: 49

Macaristan Başbakanı Orban'dan tartışmalı ''göçmen'' açıklaması

15 Mart 2018, Perşembe 23:11
Macaristan Başbakanı Orban, Avrupa'nın sığınmacıların istilası altında olduğunu, Brüksel'in de Avrupa'yı korumak yerine göçü organize edip, desteklediğini iddia etti.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, 1848-1849 yıllarında Avusturya İmparatorluğu'na karşı verilen Özgürlük Savaşı'nın 170. yıl dönümünde düzenlenen etkinlik kapsamında, Ulusal Meclis önünde toplanan halka hitap etti.

Avrupa ve Macaristan'ın göçmen akınıyla karşı karşıya kaldığını ve medeniyet mücadelesinin ortasında yer aldığını ifade eden Orban, ''Avrupa şimdi istila ediliyor. Eğer izin verirsek önümüzdeki 10-20 yıl içinde on milyonlarca kişi Afrika'dan ve Ortadoğu'dan Avrupa'ya doğru hareket edecek. Brüksel Avrupa'yı korumuyor. Göçü durdurmuyor, bilakis desteklemek ve organize etmek istiyor.'' dedi.

Macaristan'ın sığınmacılara karşı aldığı önlemler

Macaristan, sığınmacılara karşı alınan önlemler kapsamında Vişegrad Grubu'ndaki ortakları Çekya, Polonya ve Slovakya'nın desteğiyle sınırlarına asker ve polis takviyesi yapmıştı. Macaristan, sığınmacı akınını durdurmak amacıyla Sırbistan ve Hırvatistan sınırlarına jiletli tel örgü çekmiş, sınır bölgelerinde olağanüstü hal ilan ederek yasa dışı geçişler için uygulanan cezaları artırmıştı.

Parlamentoda geçen yıl kabul edilen yasayla aralarında çocukların da olduğu sığınmacıların, iltica başvurusu süresince sınırda oluşturulacak kamplarda tutulması zorunlu kılınmış, ülke genelinde yakalanan sığınmacıların da tel örgülerle çevrili sınırdan Macaristan dışına çıkarılacağı duyurulmuştu.

Sivil toplum kuruluşları ise Macar güvenlik güçlerini, ülkeye girmeye çalışan sığınmacılara şiddet uygulayarak Sırbistan'a geri göndermekle suçluyor.

AA

Etiketler: macaristan
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