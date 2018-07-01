Macaristan'dan Almanya Başbakanı Merkel'e 'sığınmacı' yanıtı

Almanya'dan sığınmacıların ilk kayıt altına alındığı ülkeye gönderileceğine dair 14 ülkeyle anlaşma yapıldığı açıklamasına Macaristan'dan yalanlama geldi. Macaristan Başbakanlık ofisi, Almanya ile herhangi bir mutabakatın olmadığını duyurdu.

Macaristan Başbakanlık Basın Ofisi Genel Sekreteri Bertalan Havasi, Başbakan Viktor Orban'ın, Almanya'nın ülkesiyle sığınmacı krizi konusunda anlaştığına ilişkin haberleri yalanladığını açıkladı. Havasi, iki ülke arasında böyle bir mutabakatın olmadığını ve Macaristan'ın 14 ülke içerisinde sayılmasının yanlış olduğunu vurguladı.

Sözcü Havasi, Macaristan'ın sığınmacı krizi konusundaki duruşunun 2015 yılından beri değişmediğine dikkati çekerek, ''Hiçbir sığınmacının, Yunanistan ya da diğer AB üyesi ülkelerin topraklarından geçmeden Macaristan'a ulaşması imkansız. Bu yüzden hiç kimse ilk olarak Macaristan'dan AB'ye girmiş olamaz.'' görüşünü paylaştı.

Merkel'den koalisyon ortaklarına mektup

Almanya Başbakanı ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Angela Merkel'in, 29 Haziran'da sona eren Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nin ardından koalisyon ortakları Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) ve Sosyal Demokrat Partinin (SPD) temsilcilerine gönderdiği, sığınmacı ve iltica konularında varılan mutabakata ilişkin bilgilendirme mektubunda, Almanya'ya girmeye çalışan sığınmacıların ilk kayıt altına alındıkları ülkelere hızlıca geri gönderilmeleri konusunda aralarında Macaristan'ın da bulunduğu 14 AB ülkesinden onay aldığını ifade ettiği belirtilmişti.

Bu ülkeler arasında Merkel'in sığınmacı politikasını eleştiren Macaristan, Polonya ve Çekya'nın da yer aldığı ancak İtalya ve Avusturya'nın listede bulunmadığı bildirilmişti.