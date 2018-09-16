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17 EYLÜL 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Macaristan'dan Fransa'ya göçmen tepkisi

16 Eylül 2018, Pazar 23:26
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szijjarto, "Paris, Brüksel ve Strazburg'daki siyasetçiler düzensiz göçmenlerin geçişine izin vermek için Macaristan'ın sınır koruma hakkını elinden almaya çalışıyor." dedi.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Macaristan ve İtalya hükümetlerini eleştiren Fransa'nın Avrupa Birliği (AB) Bakanı Nathalie Loiseau'ya tepki gösterdi.

Szijjarto, Macar Haber Ajansına (MTI) yaptığı açıklamada, Loiseau'nun Twitter hesabından yaptığı ''Fransa, Macaristan ve İtalya'nın aksine Avrupa ile ilgili tartışmalar düzenledi. Muhtemelen popülistler halka söz hakkı tanımaktan korkuyor.'' paylaşımını eleştirdi.

Macar hükümetinin düzensiz göçe karşı çıktığını ve bu konuda Avrupa'da sadece Macaristan'da halk oylaması yapıldığını söyleyen Szijjarto, Batı Avrupalı siyasetçilerin Macaristan'ın göç politikasına müdahale ettiğini öne sürdü.

Szijjarto, ''Paris, Brüksel ve Strazburg'daki siyasetçiler düzensiz göçmenlerin geçişine izin vermek için Macaristan'ın sınır koruma hakkını elinden almaya çalışıyor ama Macar hükümeti Avrupalıların arzu ettiği gibi düzensiz göçe hayır diyor.'' ifadelerini kullandı.  

AA

Etiketler: Macaristan, Fransa, göçmen, AB
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