Macron: Avrupa daha güçlü ve bağımsız olmalı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa'nın, gelecekte dünyada iddialı olması için daha bağımsız olması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Macron, Almanya Federal Meclisi'nde Birinci Dünya Savaşı'nda ölenleri anma töreninde yaptığı konuşmada, Avrupa'nın ve özellikle Almanya ile Fransa'nın dünyanın kaosa sürüklenmesine izin vermemek gibi bir misyonu olduğunu belirtti.

"Avrupa daha güçlü olmalı ve daha bağımsız hale gelmeli" diyen Macron Avrupa'nın kendi savunma ve güvenliği için daha fazla sorumluluk alması gerektiğini ve daha büyük bir Avrupa egemenliğine ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

Macron, "Bu mücadele kazanılmadı, bu mücadele asla kazanılmadı" ifadesini kullanarak, Almanya'yı yeni bir milliyetçi döneme karşı Avrupa'yı daha dirençli hale getirmek için çaba göstermeye davet etti.

İklim değişikliği, ticari çatışmalar ve diğer meydan okumalara karşı birlikte mücadele edilmesi gerektiğine işaret eden Macron, bunu Avrupa'ya borçlu olduklarını vurguladı.

Macron Almanya'nın "milliyetçiliğin kana susamış şeytanlarının" üstesinden geldiğini belirterek, "Fransa bu dirilişte rol oynadığı için gururluyum" diye konuştu.