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10 ARALIK 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Macron çözüm için sendika temsilcileriyle görüştü

10 Aralık 2018, Pazartesi 21:11
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, sarı yeleklilerin sebep olduğu "krize" çözüm bulmak için sendika temsilcileri ile bir araya geldi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bu akşam canlı yayında yapacağı açıklama öncesi, Elysee Sarayı'nda sarı yeleklilerin protestolarının yol açtığı sorunlara ilişkin birçok işçi ve memur sendikasının temsilcileriyle görüştü. 

Yaklaşık 4 saat süren görüşmeye Başbakan Edouard Philippe, bakanlar, Ulusal Meclis Başkanı Richard Ferrand ve Senato Başkanı Gerard Larcher katıldı.

Fransız Demokratik İşçi Konfederasyonu Genel Sekreteri Laurent Berger, çıkışta yaptığı açıklamada, ciddi bir krizde olduklarını belirterek kısa vadede çözüm bulunması gerektiğini belirtti.

Fransız İşverenler Örgütü MEDEF Başkanı Geoffroy Roux de Bezieux, vergilerin düşürülmesinin çok önemli olduğunu ifade ederek, Macron'un bu akşam yapacağı konuşmada vergilere ilişkin açıklama yapması gerektiğini söyledi.

Bu arada Çalışma Bakanı Muriel Penicaud, Macron'un sarı yeleklilerin "öfkesini" dindirecek önemli açıklamalar yapacağını belirtti.

Macron bu akşam sarı yeleklilere ilişkin canlı yayında açıklamalarda bulunacak. Sarı yelekliler bir süredir Macron'dan konuşma yapmasını ve taleplerini yerine getirmesini bekliyor.

Protestoların nedeni

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım'da başlayan ancak daha sonra Macron yönetimine yönelik öfkeye dönüşen "sarı yeleklilerin" eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline geldi.

Genellikle şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, Macron'dan ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyor.

"Sarı yelekliler"in protesto ettiği akaryakıt zamlarının 2019 yılı için iptal edildiği açıklanmış ancak eylemciler bunu yeterli bulmayarak gösterileri sürdüreceklerini duyurmuştu.

AA

Etiketler: Fransa, Macron, protesto, sarı yelekliler
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