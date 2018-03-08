Macron'dan 'Kudüs' açıklaması

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Fransa'daki Yahudi organizasyonlarının çatı kuruluşu CRIF​​'in verdiği yemekte, İran'ın balistik programına ve ABD'nin Kudüs kararına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'daki Yahudi organizasyonlarının çatı kuruluşu CRIF​​'in yemeğine katılarak bir konuşma yaptı.

"İran'a karşı pozisyonumuz açık"

Fransa ile İsrail arasındaki ilişkilere değinen Macron, "Netanyahu'yla, Ortadoğu'daki gelişmeler ve özellikle İran'ın Suriye, Lübnan ve Irak'taki askeri nüfuzunun tehdidi hakkında beraber çalışıyoruz. Bu konuda Fransa'nın pozisyonu açık. Fransa, uyguladığı ve imzaladığı anlaşmalara saygı göstermesine karşın İran'ın balistik programı ve bölgesel hakimiyeti ile mücadele edilmesini istedi. Müttefiklerimiz İngiltere, Almanya ve ABD ile de bunu yapmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"ABD'in Kudüs kararı gerçek bir hatadır"

Macron, Kudüs'ün statüsüne ilişkin, "Samimi bir şekilde konuşmak gerekirse, ABD Başkanı Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak ilan ederek, (İsrail ile Filistin arasında) yaşanan sorunların çözümüne katkı sunmadığını düşünüyorum. Hatta bölgede güvenlik durumunu iyileştirmedi. Bu bağlamda, bu gerçek bir hatadır." diye konuştu.

Bu konuda sorunların İsrail ve Filistin arasında yürütülecek diyalog ile çözülebileceğini kaydeden Macron, ABD ile de yapmaya çalıştıklarının, İsrail ve Filistin'le bölgede barış sağlamak olduğunu söyledi.

Kudüs'teki yarım asırlık işgal

Doğu Kudüs'ü 5 Haziran 1967'de işgal eden İsrail, 1980'de tek taraflı olarak kentin doğusunu ve batısını "birleşik başkenti" ilan etti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BGMK), 1980'de kabul ettiği 478 sayılı kararla, İsrail'in ilhak ve başkent ilanını geçersiz saydı. BMGK kararı çerçevesinde, ABD dahil uluslararası toplum Doğu Kudüs'ün işgal altında olduğunu kabul ediyor. İsrail yönetimini tanıyan tüm ülkelerin büyükelçilikleri Tel Aviv'de bulunuyor. Hiçbir ülke, Kudüs'ü ya da doğu ve batı bölümlerini başkent olarak kabul etmiyor.

İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmeleri, İsrail'in "1967 sınırlarını, zorunlu göçe maruz bırakılan Filistinlilerin geri dönüş hakkını ve yeni Yahudi yerleşim birimlerinin inşasına son vermeyi kabul etmemesi" nedeniyle Nisan 2014'te durmuştu.