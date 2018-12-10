Macron: Ekonomik ve sosyal OHAL ilan edeceğim

17 Kasım'da başlayan 'Sarı Yelekler' eylemlerinin ardından gözlerin çevrildiği Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, eylemlerde rol üstlenen temsilciler ile görüşmesinin ardından bir video mesaj yayınladı.

'Sarı Yelekler'e, kırsal nüfus ile kentlerde yaşayan insanlara götürülen kamusal hizmetler konusunda ciddi bir eşitsizlik olduğunu kaydeden Macron "Sorumluluğu üzerime alıyorum" dedi. Ancak Macron özür dileyen bir ifade kullanmadı.

Macron, asgari ücretin 2019 yılından itibaren 100 Euro artırılacağını, geliri 2000 Euro'nun altında kalan kişiler için de ayrıca bir düzenleme yapacağını belirtti. Macron, "Ekonomik ve sosyal bir olağanüstü hal ilan edeceğim" ifadesini kullandı.

'Sarı Yelekler'in taleplerinden biri olan Servet Vergisi'ndeki düzenlemelerin geri alınması konusunda geri adım atmayacağını kaydeden Macron, ülkedeki zengin kişilerin bu vergiler nedeniyle Fransa'yı terk ettiğini söyledi.

Konuşmasını "Tek mücadelemiz Fransa içindir. Yaşasın Fransa!" diye bitiren Macron'un açıklamalarından satır başları şöyle:

"Ülkede derin ve haklı bir öfke mevcut. Burada son 40 yıllık siyasi adımlar sorgulanmakta. Kırsal alanda yaşayan kişilerin, kamusal hizmetlerin yetersiz olduğu bir ortamda kendilerini mutlu hissetmeleri olası değil. Bu sorunu 18 ay içinde çözemediğimizin farkındayım. Sorumluluğu üzerime alıyorum.

Bu krizden çıkmanın birlikte yolunu bulabiliriz. Bizim misyonunumuz budur. Tarihte hep böyle olmuştur, tarihte yapılmayanı yapmaktır. Kanunlarına saygı göstermeyen ya da anlaşmanın ötesinde krize sürüklenen bir Fransa görmek istemiyoruz.

Asgari ücrete zam

Ülkede ekonomik ve sosyal bir olağanüstü hal ilan edeceğim. Seçilirken verdiğim sözü unutmadım. Çocuklarımızın iyi eğitim almalarını ve mezun olup iş bulmalarını istiyorum. Maaşınızla iyi geçinebileceğiniz bir Fransa istiyorum. Ocak’tan itibaren asgari ücrete 100 Euro zam yapılacak ve fazla mesai ödemeleri konusunda bir söz verdim.

İşverenlerden yılsonu primi vermelerini talep ediyorum. Bunun dışında 2000 Euro’dan az maaş alanlar için ayrı bir zam yapılacak.

Servet vergisi mesajı

Büyük firmalarımızın bize destek olması gerekiyor. Bu konuda önemli kararlar vereceğim, Servet Vegisi’nde ‘U’ dönüşü yapmamı bekleyenler olduğunu biliyorum. Fransa'nın en zenginlerini ülkeden ayrıldığını görüyoruz. Bunların ayrılmalarını engellemek için kaldırılmıştı, bundan dönmek bizi zayıflayacaktır. Vergilerini Fransa'da ödemelidirler.

Fransa'da çalışanlar vergi ödemeliler. Derin bir devlet reformuna ihtiyacımız var. İşsizliği ortadan kaldırmamız gerekiyor bunu adil kurallarla yapmamız gerekmekte. Daha büyük bir müzakere tabanına ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum.

Partilerden bağımsız olarak anlaşma ortamının ortaya konması gerekiyor. Daha iyi yaşam şartlarının ortaya konması gerekmekte. Ülkenin onlarca yıldır çok merkez şekilde yöneltildiğini görüyoruz. Kamu hizmetlerinin ülke çapındaki dağılımını inceleyeceğiz.

Mümkün olduğunda daha fazla fikir almak ve bunları ulusun günlük yaşantısına entegre etmek istiyorum. Her şeyin ötesinde bölgesel olarak ulusal bir diyalog için bölge bölge dolaşarak insanlarla görüşeceğiz. Diyalogla, saygıyla ve kararlılıkla başarılı olacağız."