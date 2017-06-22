Macron: Esad'ın alternatifi yok

​Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın yerine geçecek meşru bir halef görmediğini ve ülkede altı yıldır devam eden iç savaşın bitmesi için Esad'ın gitmesinin Fransa için artık ön koşul olmaktan çıktığını söyledi. Fransa, iç savaşın başından bu yana Esad'ın görevi terk etmesini mutlak şart olarak sunuyordu.

"Sekiz Avrupa" gazetesine Çarşamba günü bir mülakat veren Macron, Esad'ın Suriye halkının düşmanı olduğunu kabul etmekle beraber, Fransa'nın düşmanı olmadığının altını çizdi. Cumhurbaşkanı, Paris'in önceliğinin terörist gruplarla savaşmak olduğunu ve Suriye'nin başarısız bir devlet konumuna düşmemesini arzuladıklarını vurguladı.

Macron, "Çizgilerim net: İlk olarak tüm terör gruplarıyla sonuna kadar savaş. Onlar bizim düşmanımız ve ortadan kaldırmak için herkesin, özellikle de Rusya'nın işbirliğine ihtiyacımız var" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı'nın sözleri bir önceki Fransız yönetimi ile birebir karşıtlık oluşturuyor ve Moskova'nın Esad'a alternatif olmadığı görüşüne daha yakın bir duruş sergiliyor.

Macron'un ikinci çizgisi ise Suriye'nin, devlet kurumlarının tamamen iflas ettiği başarısız bir devlet konumuna düşmemesi.

Bugüne kadar Suriyeli muhaliflere destek veren Fransa, ülkedeki çatışmaların BM Güvenlik Konseyi kararları üzerine inşa edilen güvenilir bir siyasi geçiş süreci ile bitirilmesini savunuyor. Paris, BM güdümündeki barış görüşmelerinin ülkede savaşan taraflar arasında yürütülmesinden yana.