Macron iftarda

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İçişleri Bakanı Gerard Collomb, bazı Fransız siyasetçiler ve dinî liderler Fransa İslâm Konseyinin (CFCM) başşehir Paris’te verdiği iftarda bir araya geldi.

En son yaklaşık 10 yıl önce dönemin Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin katıldığı CFCM iftarına uzun bir aradan sonra cumhurbaşkanı düzeyinde katılım gerçekleşti. Programda konuşan Macron, İslâm Konseyinin bu dâvetinde bulunmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi. Fransa’da düzenlenen terör saldırıları ile farklı dinlere mensup olanlarla Müslümanlar arasında derin bir yara açılmak istendiğini ifade eden Macron “Terör saldırıları aynı zamanda İslâm’a alet edilmek isteniyor. İslâm Konseyi de buna güzel cevap veriyor ve örnek bir davranış sergiliyor.” dedi. Macron, Fransa’da bir tarafta Müslümanlar diğer tarafta Fransızların olmadığını, ancak bir bütün halinde özgür ve eşit Fransızların olduğunu belirtti.

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Konuyla ilgili daha önceden yayınlanmış haber ve makaleler:

Avrupa 10 yıl içinde Müslüman olacak

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/dunya/avrupa-10-yil-icinde-musluman-olacak_421413

Avrupa Birliği ve İslâmın geleceği

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/m-ali-kaya/avrupa-birligi-ve-islamin-gelecegi_431953

İslamofobiye karşı Mevlana ve Asrımızın Mevlanası Bediüzzaman örnek verilmeli

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/gundem/islamofobiye-karsi-mevlana-ve-asrimizin-mevlanasi-bediuzzaman-ornek-verilmeli_422474

Avusturya Cumhurbaşkanı: Bütün kadınlar başörtüsü taksın

Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, artan İslamofobiyle mücadele için kadınlara başörtüsü takması çağrısında bulundu.

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http://www.yeniasya.com.tr/dunya/avusturya-cumhurbaskani-butun-kadinlar-basortusu-taksin_430676

Bunlar da Avrupalı

Avrupalıların İslam’a karşı cephe aldığının iddia edildiği bu günlerde İngiliz gazeteci başörtüsü yasağına karşı çıkarken, Avusturya’da Filistin’de yaşanan hak ihlalleri protesto edildi.

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/dunya/bunlar-da-avrupali_426749

"Müslümanlardan dostluk, kardeşlik, insanlıktan başka bir şey görmedim"

Batı dünyasındaki İslam'a karşı ön yargılarla mücadele ettiğini söyleyen İsveçli maratoncu Kristina Palten, "Müslümanlardan dostluk, kardeşlik, insanlık ve misafirperverlikten başka bir şey görmedim." dedi.

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http://www.yeniasya.com.tr/dunya/muslumanlardan-dostluk-kardeslik-insanliktan-baska-bir-sey-gormedim_428484

Hollandalı van Doorn'un Müslüman olma gerekçesi...

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/dunya/hollandali-van-doorn-un-musluman-olma-gerekcesi_427698

Kanadalı kadınlar 1 ay başlarını örtecekler

Kanada'nın Fort McMurray kentinde bir grup kadın, İslamofobik gelişmeleri protesto ve Müslüman kadınlarla empati için 1 ay başörtüsü takacak.

Kanada genelinde 2014 yılından bu yana düzenlenen Dünya Başörtüsü Günü (World Hijab Day) etkinliği, Alberta eyaletine bağlı Fort McMurray kentinde bu yıl farklı ilgi gördü.

Dünya Başörtüsü Günü Fort McMurray Organizatörü Kiran Malik Khan, etkinliği duyan 7 Kanadalı kadının kendilerine gelerek başörtüsü takmak için izin istediklerini söyledi

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/dunya/kanadali-kadinlar-1-ay-baslarini-ortecekler_424647

İsveçli Bakan Anna Johansson'dan takdir toplayan örnek yaklaşım...

İsveç Altyapı Bakanı Anna Johansson, başkent Stockholm'deki kamyonlu terör saldırısıyla ilgili, "Bu saldırı bahane edilerek başka insanlar, gruplar suçlanamaz." dedi.

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/gundem/isvecli-bakan-anna-johansson-dan-takdir-toplayan-ornek-yaklasim_429167

İslamofobiye rağmen en hızlı yayılan din: İnsaniyet-i kübra olan İslamiyet

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http://www.yeniasya.com.tr/gundem/islamofobiye-ragmen-en-hizli-yayilan-din-insaniyet-i-kubra-olan-islamiyet_390557

Avusturya'da başörtüsü tartışması: Birinci Avrupa ve ikinci Avrupa karşı karşıya!

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http://www.yeniasya.com.tr/dunya/avusturya-da-basortusu-tartismasi-birinci-avrupa-ve-ikinci-avrupa-karsi-karsiya_392708

Bediüzzaman; birinci 'Avrupa'yı övüyor, ikinci 'Avrupa'yı tokatlıyor

http://www.yeniasya.com.tr/dunya/bediuzzaman-birinci-avrupa-yi-ovuyor-ikinci-avrupa-yi-tokatliyor_385940

Risale-i Nur'da 'Avrupa' kavramı

http://www.yeniasya.com.tr/gundem/risale-i-nur-da-avrupa-kavrami_368418

Bediüzzaman ikinci Avrupa’yı niçin tokatlıyor?

http://www.yeniasya.com.tr/suleyman-kosmene/bediuzzaman-ikinci-avrupa-yi-nicin-tokatliyor_364708

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