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5 MART 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Macron ile Putin görüşmesinde gündem: Doğu Guta

05 Mart 2018, Pazartesi 21:45
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yaptıkları telefon görüşmesinde Doğu Guta'daki durumu ele aldıkları belirtildi.

Elysee Sarayından yapılan yazılı açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefonda görüştüğü bildirildi.

Görüşmede Doğu Guta'daki durumun ele alındığı belirtilerek, "Macron, Rusya'nın, Suriye rejiminin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2401 sayılı kararını açık bir şekilde kabul etmesi, sivillere karşı saldırıları durdurması için somut ve gerçek önlemler alması gerektiğinin altını çizdi." ifadeleri kullanıldı.

Macron'un görüşmede Rusya'nın Doğu Guta'da "insani mola" kararının yetersiz olduğunu ifade ettiği, BMGK'nin ilgili kararı gereğince insani yardım konvoylarının ihtiyacı olan nüfusa gecikmeden ulaşması gerektiğini ancak ulaşmadığını belirttiği kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Macron'un, Putin'e Suriye rejiminin tahliyelerin yapılmasını engellediğini ve ateşkes kararını uygulamadığını hatırlattığı belirtildi.

Açıklamada, "Macron, Rusya'yı taahhütlerini yerine getirmesi ve güvenirliliğini göstermesi için sorumluluklarını almaya çağırdı." ifadesi kullanıldı.

Macron, Suriye'deki insani durumu ve Doğu Guta'yı ele almak için geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefon görüşmesi yapmıştı.

BMGK, 24 Şubat'ta aldığı kararla Doğu Guta başta olmak üzere Suriye genelinde siviller için insani ateşkes ilan edilmesini istemişti ancak "gecikmeksizin" hayata geçirilmesine hükmedilen ateşkesin nasıl başlayacağı belirsiz kalmıştı.

Muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'da yaklaşık 400 bin kişi 5 yıldır abluka altında yaşıyor.

Doğu Guta, Astana anlaşmalarında "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan edilmesine rağmen Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği Esed rejimi, geçen yıl nisan ayından itibaren bölgeye yönelik ablukasını sıkılaştırıp, son aylarda saldırılarını şiddetlendirdi. İnsani krizin derinleştiği bölgede, yüzlercesi acil durumda, binlerce sivil hasta tahliye edilmeyi bekliyor. Bunların birçoğu çocuk veya ileri evre kanser hastaları. Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk zorlu şartlar nedeniyle öldü.

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AA

Etiketler: fransa, doğu guta, rusya, suriye
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