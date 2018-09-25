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25 EYLÜL 2018 SALI - YIL: 49

Macron: İsrail, barışı tehlikeye atacak adımları bırakmalı

25 Eylül 2018, Salı 23:12
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "İsrail'e olası barış anlaşmasını tehlikeye atacak siyasetini derhal bırakması çağrısında bulunuyorum. İsrail'in bu yolda devam etmesi yanlış." dedi.

Macron, ABD'nin New York kentinde devam eden Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu'na hitap etti.

Ortadoğu'da İsrail'in ve ABD'nin uygulamalarına tepki gösteren Macron, tek taraflı kararlar alarak veya Filistinlilerin meşru haklarını ayaklar altına alarak barışın sağlanamayacağını söyledi. Macron, "Yan yana barış içinde yaşayan iki devletli çözüme alternatif olacak geçerli bir başka çözüm yoktur." ifadesini kullandı.

Fransa'nın İsrail'in güvenliği için taviz vermeyen bir dostu olduğunu dile getiren Macron, İsrail'e, iki devletli çözüm umutlarını zorlaştıracak faaliyetlerden uzak durma çağrısında bulundu. Macron, "İsrail'e olası barış anlaşmasını tehlikeye atacak siyasetini derhal bırakması çağrısında bulunuyorum. İsrail'in bu yolda devam etmesi yanlış." diye konuştu.

Fransa olarak BM'nin bünyesinde bulunan kurumları desteklemeye devam edeceklerini belirten Macron, UNESCO ve UNRWA'ya yaptıkları mali desteği de artıracaklarını bildirdi.

"Üçüncü bir yol, çok taraflılık"

Uluslararası alanda finans, ekonomi, iklim ve çevre konularında krizlere yeterli düzeyde çözüm bulunamadığını belirten Macron, "Bugün uluslararası düzeyde çok derin bir kriz yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Macron, Birleşmiş Milletler'in birçok değişikliğe ihtiyacı olduğuna işaret ederek, "BM çaresizliğin sembolü haline gelebilir." diye konuştu. Bunun sorumlularının, BM'ye üye ülkeler olduğunu dile getiren Macron, güçlülerin kanununun bir ülkeyi saldırılardan korumadığını söyledi. Macron, "Bazıları güçlülerin kanununu tercih ediyor fakat bu hiçbir halkı korumuyor. Biz üçüncü bir yolu tercih ediyoruz, çok taraflılık." ifadesini kullandı.

2020 yılında çevre konusunda tüm ülkeleri bir anlaşmaya varmaya çağıran Macron, ABD Başkanı Donald Trump'a yanıt olarak, Paris İklim Anlaşması'na imza koymayan ülkelerle ticari anlaşmalar yapılmaması çağrısında bulundu.

"Haksızlara karşı mücadele edelim"

Geçmişte yapılan hataların tekrar edilmemesi gerektiğini vurgulayan Macron, şunları kaydetti:

"Bütün bu tek taraflılığı kabul etmeyin. Ben buna alışmıyorum. Gelecek yüzyıllar bize bakıyor, çocuklar bize bakıyor. Beraber hareket edelim. Krizleri çözelim. Haksızlara karşı mücadele edelim. Bunu insanca yapalım. Prensiplerimize ve tarihimize yakışır şekilde yapalım bunu."

AA

Etiketler: BM, Macron, Fransa, Filistin, İsrail
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