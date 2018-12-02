Macron protesto alanına geldi

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Paris'te akaryakıt zamlarının protesto edildiği alana giderek incelemelerde bulundu.

Fransa'da "Sarı Yelekliler" tekrar sokaklara döküldü Fiyatlar yüzde 20 arttı, "Sarı Yelekliler" sokağa indi Macron'dan 'sarı yelekliler'i ilgilediren açıklama Macron'dan Veliaht Prens'e: Yemen'de siyasi sürece geçilmeli Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün sarı yeleklilerin akaryakıt zamların protesto ettiği başkent Paris'teki Charles de Gaulle Meydanı ve Zafer Takı'nda inceleme yaptı. Meydanının çevresindeki caddeleri de gezen Macron, gösterilerde çıkan olaylar nedeniyle çevrede oluşan hasarla ilgili bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Macron daha sonra İçişleri Bakanı Christophe Castaner ve Çevre Bakanı François de Rugy'nin de bulunduğu "kriz" toplantısı için Elysee Sarayı'na gitti. Protestolar Ülke genelinde "sarı yelekliler" adı altında örgütlenen eylemciler, 17 Kasım'dan bu yana hükümetin akaryakıta ek vergi koymasını protesto etmek için sokaklara dökülüyor. Protestolar, Macron ve hükümete karşı daha geniş çaplı taleplerle isyana dönüştü. Genellikle şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, Macron'dan başta akaryakıt vergilerini düşürmesini ve yaşamlarını rahatlatacak ekonomik düzenlemeler yapmasını talep ediyor. Eylemciler, dün sabahın erken saatlerinde yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı Champs-Elysees Caddesi çevresinde toplanmıştı. Polis, caddeye girmelerine izin vermediği eylemcilere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etmişti. Göstericiler, Paris'in caddelerinde çok sayıda araç ve çöp bidonunu ateşe vermiş, polislere taş ve şişe fırlatmıştı. Paris sokaklarında sık aralıklarla ses bombaları duyulmuştu. Polisle eylemciler arasında Champs-Elysees Caddesi'nin çevresinde zaman zaman çatışma çıkmıştı. Eylemciler, gösteride "Macron istifa" sloganları atmış ve birçok binanın üzerinde Macron karşıtı yazılar yazmıştı. Protesto nedeniyle dün Champs-Elysees Caddesi'nin çevresindeki birçok restoran, kafe ve mağaza kepenk indirmişti. AA

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