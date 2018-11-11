Macron: Yeni ideolojiler dinleri manipüle ediyor

Fransa'nın başkenti Paris'te Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ev sahipliğinde, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 70'in üzerinde devlet ve hükümet başkanının katılımıyla Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 100. yıl dönümü dolayısıyla anma töreni düzenlendi. Törende konuşan Macron, "eski şeytanların" yeniden ortaya çıkmasından endişe ettiğini belirterek "Yeni ideolojiler dinleri manipüle ediyor. Tarih, trajik seyrine devam etmekle tehdit ediyor." dedi.

İtilaf Devletleri ile Almanya arasında 11 Kasım 1918'de imzalanan ateşkes anlaşmasıyla Birinci Dünya Savaşı'nı resmi olarak bitiren "Ateşkes Günü"nün 100. yıl dönümü dolayısıyla Şanzelize Caddesi'nde bulunan Zafer Takı ve Meçhul Asker Anıtı'nda düzenlenen anma törenine, aralarında Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in de bulunduğu 70'in üzerinde devlet ve hükümet başkanı ve uluslararası kuruluşun liderleri katıldı.

Liderler, Elysee Sarayı'nda Macron tarafından karşılandıktan sonra topluca törenin yapıldığı alana geldi ve Zafer Takı'nın altında oluşturulan tören tribünündeki yerlerini aldı.

Macron, törende yaptığı konuşmada, tam 100 yıl önce ateşkes anlaşmasının imzalandığını hatırlatarak savaş sırasında Avrupa'da 10 milyon kişinin öldüğünü ve 6 milyon kişinin yaralandığını söyledi.

"Savaş sırasında 4 yıl boyunca Avrupa intihar etmeye teşebbüs etti." ifadelerini kullanan Macron, Fransa'nın hukukun ve özgürlüğün savaşçısı olduğunu dile getirdi.

Macron, "eski şeytanların" yeniden ortaya çıkmasından endişe ettiğini belirterek "Yeni ideolojiler dinleri manipüle ediyor. Tarih, trajik seyrine devam etmekle tehdit ediyor." diye konuştu.

Macron, törenin ardından liderlerle onların onuruna vereceği öğle yemeği için Elysee Sarayı'na döndü.

Törene katılan liderlerin Paris Barış Forumu'na da katılması beklenirken ABD Başkanı Trump'ın foruma katılmayacağı belirtildi.