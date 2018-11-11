"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 KASIM 2018 PAZAR - YIL: 49

Macron: Yeni ideolojiler dinleri manipüle ediyor

11 Kasım 2018, Pazar 15:52
Fransa'nın başkenti Paris'te Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ev sahipliğinde, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 70'in üzerinde devlet ve hükümet başkanının katılımıyla Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 100. yıl dönümü dolayısıyla anma töreni düzenlendi. Törende konuşan Macron, "eski şeytanların" yeniden ortaya çıkmasından endişe ettiğini belirterek "Yeni ideolojiler dinleri manipüle ediyor. Tarih, trajik seyrine devam etmekle tehdit ediyor." dedi.

İtilaf Devletleri ile Almanya arasında 11 Kasım 1918'de imzalanan ateşkes anlaşmasıyla Birinci Dünya Savaşı'nı resmi olarak bitiren "Ateşkes Günü"nün 100. yıl dönümü dolayısıyla Şanzelize Caddesi'nde bulunan Zafer Takı ve Meçhul Asker Anıtı'nda düzenlenen anma törenine, aralarında Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in de bulunduğu 70'in üzerinde devlet ve hükümet başkanı ve uluslararası kuruluşun liderleri katıldı. 

Liderler, Elysee Sarayı'nda Macron tarafından karşılandıktan sonra topluca törenin yapıldığı alana geldi ve Zafer Takı'nın altında oluşturulan tören tribünündeki yerlerini aldı. 

Macron, törende yaptığı konuşmada, tam 100 yıl önce ateşkes anlaşmasının imzalandığını hatırlatarak savaş sırasında Avrupa'da 10 milyon kişinin öldüğünü ve 6 milyon kişinin yaralandığını söyledi. 

"Savaş sırasında 4 yıl boyunca Avrupa intihar etmeye teşebbüs etti." ifadelerini kullanan Macron, Fransa'nın hukukun ve özgürlüğün savaşçısı olduğunu dile getirdi. 

Macron, "eski şeytanların" yeniden ortaya çıkmasından endişe ettiğini belirterek "Yeni ideolojiler dinleri manipüle ediyor. Tarih, trajik seyrine devam etmekle tehdit ediyor." diye konuştu. 

Macron, törenin ardından liderlerle onların onuruna vereceği öğle yemeği için Elysee Sarayı'na döndü.

Törene katılan liderlerin Paris Barış Forumu'na da katılması beklenirken ABD Başkanı Trump'ın foruma katılmayacağı belirtildi.

AA

Etiketler: Fransa, savaş, Türkiye, Almanya, barış, insan
Okunma Sayısı: 41
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Macron: Yeni ideolojiler dinleri manipüle ediyor

    Türkiye'den Yunanistan'a iltica talebinde rekor artış

    Avustralya'da iğneli çilek krizinin zanlısı hakim karşısına çıkıyor

    Yaser Arafat vefatının 14. yıl dönümünde rahmetle anılıyor

    Hakkari şehitleri ebediyete uğurlanıyor

    Şırnak'ta terör saldırısı: 2 şehit, 5 yaralı

    İran'da ilaç ve gıda sıkıntısı yaşanabilir

    Seçim öncesi belediyelere 4.7 milyar liralık yardım

    Cumhurbaşkanlığı'na 44 yeni araç alınacak

    Türkiye'den 4 ülkeye vize kolaylığı

    Yine yüreğimiz yandı
    📷

    Karikatürler

    ABD’nin ‘terör’ savaşı 500 bin cana mal oldu

    Doktorba Yasası

    Dönüşüm muhteşem olacak! -Franz Kafka

    “Bana da Nurcu diyecekler”

    Erdoğan, Trump ile görüştü

    TÜYAP’ta Risale-i Nur heyecanı

    Antibiyotik direncinde ilk sıradayız

    En Çok Okunanlar

    Haydar Açıkbaş

    “Bana da Nurcu diyecekler”
    Adnan NACİR

    Doktorba Yasası
    Cevher İLHAN

    Hani “en kötüsü geride kalmış”tı?
    Genel

    Yine yüreğimiz yandı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Haydar Gündüzalp’ten
    Halil ELİTOK

    Allah’ın kitabı ile aldatmak
    Faruk ÇAKIR

    Doktorlardan yeni reçete
    HABİBE NUR ERYILMAZ

    Ben hastayım reçetemi almaya geldim
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    📷
    Genel

    Karikatürler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.