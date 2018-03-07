"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 MART 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Maher Zain'den Arakanlı Müslümanlara anlamlı ziyaret

07 Mart 2018, Çarşamba 14:30
Lübnan asıllı İsveçli sanatçı Maher Zain, Bangladeş'te Arakanlı Müslümanların kaldığı kampları ziyaret ederek Türk Kızılayının bölgede yürüttüğü yardım çalışmalarına katıldı.

Türk Kızılayından alınan bilgiye göre, Zain, dün, Myanmar'da maruz kaldıkları zulüm nedeniyle komşu ülke Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların yoğunlukla yaşadığı Cox's Bazar'a gitti.

Balukhali kampında yapılan gıda ve hijyen seti dağıtım çalışmalarına eşlik eden, Zain, Türk Kızılayı gönüllüsü olarak ihtiyaç sahiplerine yardım malzemelerini dağıttı.

Zain, Türk Kızılayının büyük özveriyle sürdürdüğü insani yardım çalışmalarını dünya kamuoyuna anlatmak için aracı olmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Türk Kızılayının uluslararası insani yardım çalışmalarına daha önce de destek olan Zain, Somali’deki açlığa ve drama dikkati çekmek için Türk Kızılayının daveti üzerine Mayıs 2017'de bölgeye gitmişti.

Arakanlı Müslümanlar krizi

BM'nin açıkladığı son verilere göre, geçen yıl 25 Ağustos'tan bu yana Myanmar'daki şiddetten kaçan 688 bin Arakanlı Müslüman Bangladeş'e sığındı. Arakan'da 1970'lerde yaklaşık 2 milyon Müslüman'ın yaşadığı tahmin edilirken sistematik saldırılardan kaçış nedeniyle bu sayı 300 binin altına geriledi.

Uluslararası insan hakları kuruluşlarının yayınladığı uydu görüntülerine göre, bölgede Müslümanlara ait 350'den fazla köy yakıldı.

Arakanlı Müslümanların topraklarına dönüşü için Myanmar ve Bangladeş hükümetleri, 23 Kasım 2017'de anlaşma imzalamıştı. Anlaşmaya göre, Myanmar'a dönmek isteyenler, Bangladeş'e geçmeden önce Myanmar'da yaşadıklarına dair belge sunmak zorunda ancak 1982'de vatandaşlık hakları ellerinden alınan Arakanlı Müslümanların Myanmar'da kayıtlarının bulunmaması ciddi sorun yaratıyor. Anlaşmada, Bangladeş'e geçen Arakanlı Müslümanlara bu ülkede BM tarafından verilen belgelerin de Myanmar hükümetinin "onay" sürecinden geçmesi gerektiği belirtiliyor.

Ayrıca anlaşmanın imzalanmasından itibaren 2 ay içinde Arakanlı Müslümanların topraklarına dönüşünün başlaması gerekiyordu ancak Arakanlı Müslümanların eve dönüş sürecinin ertelendiği duyuruldu ve bugüne kadar herhangi bir somut adım atılmadı.

AA

Etiketler: arakan, maher zain
Okunma Sayısı: 287
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Şeker fabrikaları hakkında Bakan Fakıbaba'dan açıklama

    Afrin şehidi Demir, gözyaşları ve dualarla ebediyete uğurlandı

    Kılıçdaroğlu'ndan 'Gökhan Açıkkollu' açıklaması

    Prof. Dr. Volkan Tuğcu'dan tıp literatürüne giren başarı...

    YPG/PKK mayınıyla bir sivil daha öldü

    Maher Zain'den Arakanlı Müslümanlara anlamlı ziyaret

    Putin'den Türkiye açıklaması

    Şehit annesine hakaret eden şoför hakkında dikkat çeken karar

    Kefercenne kasabası da ele geçirildi

    Euro'dan yeni bir rekor daha

    458,3 milyon kez kullandık

    HDP'li üç vekil hakkında 'Zeytin Dalı Harekatı' fezlekesi

    127 milyon yıl önce yumurtadan çıktıktan kısa bir süre sonra ölmüş...

    4 Nisan'da İstanbul'da önemli buluşma

    Kaynak Holding'e bağlı Işık Yayıncılık çalışanlarına operasyon: Gözaltılar var!

    BM, ABD ve SDG'yi suçladı

    Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2940 oldu

    Trump'ın Başekonomi Danışmanı da istifa etti

    ''Bayrağımızın yakılmasını şiddetle kınıyoruz"

    Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın skandal sözlerinde Türkiye'den ilk tepki

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Toplumun temeli çatırdıyor
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Said Nursî: Haksızlığa muhalefet suç olamaz
    M. Latif SALİHOĞLU

    Yara kapanmadı...
    Faruk ÇAKIR

    Adalet çökerse, devlet çöker
    İslam YAŞAR

    Minarelerden ne zaman Allah sözünü duyacağız Adnan Bey?
    Genel

    Tuz hakkında doğru bilinen yanlışlar
    Genel

    Kaynak Holding'e bağlı Işık Yayıncılık çalışanlarına operasyon: Gözaltılar var!
    Cevher İLHAN

    Anadolu harekâtı için “cihad fetvası”
    Süleyman KÖSMENE

    Cehlimizi örten bir perde: Tesadüf
    Genel

    Duyuru

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.